「小紅書」被封一年掀爭議 葛如鈞：台灣變成「網路自由倒退國」

【警政時報 包克明／臺北報導】內政部昨（4）日宣布對社群平台「小紅書」實施為期一年的封鎖措施，引發外界強烈反彈。國民黨立法院黨團今（5）日召開記者會，立委葛如鈞痛批此舉是「假打詐、真封網」，更直指民進黨政府藉反詐名義行數位箝制之實，嚴重侵害人民的資訊自由與網路自由。

國民黨立法院黨團今日召開｢假 網路反詐；真 網路戒嚴｣記者會。(圖／葛如鈞國會辦公室)

立委葛如鈞指出，封鎖小紅書的決定形同開啟「數位戒嚴」，他將今日稱為「台灣網友翻牆大逃亡之日」。他指出，網友間最常見的問候語不再是「早安」，而是「你翻牆了嗎？」他痛批，台灣向來被視為網路自由模範，如今卻走向與中國相似的封鎖路徑，甚至讓台灣民眾得向中國網友請教如何翻牆。

立委葛如鈞指出，封鎖小紅書的決定形同開啟「數位戒嚴」，他將今日稱為「台灣網友翻牆大逃亡之日」。(圖／葛如鈞國會辦公室)

內政部以「小紅書涉詐財損逾2億元」為封鎖理由，但葛如鈞反駁，根據政府自建的「打詐通查網」最新資料，涉詐廣告來源前五名中，根本未見小紅書。他更質疑政府是看到「紅影」就膝反射下封鎖令。

更令人關注的是，葛如鈞透露，辦公室今日試圖查詢打詐通查網相關數據時，發現「查詢功能竟被關閉」。他批評政府是否因擔心數據打臉，索性關閉查詢，成為另類「數發布」。同時質疑數發部編列百億元預算，卻不強化資安教育、不改善聯防協作，反而簡單粗暴要求民眾卸載APP或封平台，完全本末倒置。

對於政府引用《詐欺犯罪危害防制條例》第42條為封鎖依據，葛如鈞表示，該條文本意是阻擋特定詐騙連結與釣魚網站，並未授權政府全面封鎖一整個社群平台。他警告，若政府持續以此邏輯擴權，未來全球各大網站及App都有可能遭「預防性下架」，台灣將一步步走向數位極權。

葛如鈞強調，「不論是中國的防火牆，還是台灣版的網路長城，阿宅社群都堅決反對！」他直指網路開放是民主社會的基石，政府不能因為自身打詐無能，就把代價轉嫁給全民與外部平台。

葛如鈞表示，呼籲賴清德政府停止以政治立場決定平台生死。他反問，「難道把小紅書改叫小綠書，一切就沒事了嗎？」他強調，如果政府持續封平台、禁聲音，人民最想封鎖的，恐怕不是社群平台，而是「一個顢頇無能、侵害人權的政府」。

