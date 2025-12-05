「小紅書」APP遭禁！ 黃國昌：台灣民主沉淪到要學中國大陸？
在台灣有超過300萬用戶的中國大陸社群平台「小紅書」APP，昨起突然遭台灣政府封鎖一年，引發各界議論！民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪表示，台灣的民主什麼時候沉淪到，要去跟中國大陸學翻牆，才能使用特定的社交媒體？是真的打詐或有其他考慮，要求內政部長劉世芳出面釋疑。
內政部警政署刑事局昨舉行記者會表示，國家安全局針對「小紅書」APP進行資安檢測，15項指標全數未合格，自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。
黃國昌今在立法院議場前受訪表示，內政部這項宣布，讓很多人感到困惑，關於打詐，政府絕對是責無旁貸，但是以詐騙排行榜來講，排名更前面的臉書（Facebook）、Instagram、LINE、Threads沒有禁，結果在榜上看不到名字的「小紅書」卻被禁，這到底是什麼標準？他質疑，是真的在打詐，還是有其他考慮？
陸委會副主委梁文傑昨在例行記者會指出，禁小紅書是針對詐騙和假訊息，不是針對哪一個國家的App軟體，強調並非跟兩岸有關。不過，先前陸委會就曾多次在社群媒體示警：「小紅書」、「抖音」等中國大陸製的APP資安風險高。
