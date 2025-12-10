小紅書114年已涉詐756件 刑事局：假網拍居多

（中央社記者黃麗芸台北10日電）內政部宣布暫封鎖小紅書1年。警政署刑事局今天揭露小紅書涉詐案件數和態樣，去年和今年涉詐案分別為950件、756件，又以「解除分期付款、假網拍、假投資」類型居多。

警政署刑事局詐欺犯罪防制中心今天發布新聞稿表示，統計「165諮詢專線報案系統」數據顯示，今年1至11月涉及小紅書平台的詐騙案件數共計有756件。

同時，其詐騙手法前5名依序為假網拍（283件）、解除分期付款（騙賣家、196件）、假投資（51件）、假交友（投資詐財、43件）、色情應召詐財（23件）。

另外，統計小紅書於113年1至12月涉詐案件共計950件；詐騙手法前5名依序為解除分期付款（騙賣家、477件）、假網拍（261件）、假交友（投資詐財、39件）、色情應召詐財（36件）和假投資（29件）。

詐欺犯罪防制中心提到，在「解除分期付款（騙賣家）」、「假網拍」及「假投資」等案件中，民眾多為透過小紅書內建（市集）交易平台進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至超商平台賣場進行交易。

緊接著，假買家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號，再由假冒賣場的平台客服以「未開通金流服務、未簽署託運條款、未完成實名制認證、未簽署誠信交易」或其他理由，要求被害人配合後續網路銀行轉帳以進行驗證作業，最終導致被害人誤信受騙。

詐欺犯罪防制中心表示，刑事局自113年8月至今年11月止，共計通報財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）執行5萬8882組詐騙網站停止解析。

另外，有關網路平台涉詐違規者，為督促業者遵循台灣法律，並落實平台廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」的違法事證，至今年11月止已函請目的事業主管機關數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達新台幣1850萬元。

詐欺犯罪防制中心說，刑事局與各地方（政府）警察局持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰；並呼籲民眾若遇詐騙情事應勇於出面檢舉，也將持續透過「165打詐儀錶板」網站揭露詐騙話術與最新案例，結合產官學及社群力量攜手全民提升防詐免疫力。

由於近日社群平台Dcard有員警評論小紅書一事，詐欺犯罪防制中心表示，有鑒於詐騙手法日新月異，特別是涉及跨境網路平台及虛擬貨幣等案件，第一線基層員警每天必須面對處理大量、各類型案件，未受理到並不代表案件不存在，且經查165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，若涉公務訊息不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。

除此之外，針對媒體報導稱軍事作家黃竣民近年飽受詐騙集團盜用照片之苦。詐欺犯罪防制中心也表示，對此高度重視，且詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日施行，第33條明確規定「網路廣告平台業者」經目的事業主管機關或司法警察機關通知其經營平台所刊登或播送內容有涉及詐欺犯罪嫌疑情事者，應先行限制接取、瀏覽或移除與詐欺犯罪有關內容。

詐欺犯罪防制中心說，刑事局已建立名人白名單，並每天主動搜尋主要網路廣告平台上易遭偽冒企業家、財經名人、媒體網紅等的「廣告、社群帳號、粉專」。一經發現，即依上述條例第33條通報業者下架、停權。

根據統計資料顯示，今年1月1日至12月8日止，刑事局已累計通報超過2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉專，展現打擊詐欺的決心。民眾若發現個人照片遭盜用設立臉書帳號，可利用臉書官方管道檢舉「偽冒個人檔案」或「粉絲專頁」。

刑事局呼籲，冒（盜）用他人圖像、身分註冊臉書帳號，恐面臨多項法律追訴。此舉不僅違反個人資料保護法，更涉犯刑法偽造文書罪；若進一步將偽冒帳號用於實施詐騙，則涉及刑法及詐欺危害防制條例等詐欺重罪，請民眾切勿以身試法。（編輯：李淑華）1141210