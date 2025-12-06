小紅書15項指標「全數違規」！林修民示警：使用該APP「未來進入中國有極大風險」：手機紀錄越多、越容易遭逮捕

國安局資安檢測顯示，中國APP「小紅書」 15項指標全數不合格，且去年（2024）至今已涉入1700多件詐騙案；內政部4日依《詐欺犯罪危害防制條例》，對小紅書發布網際網路停止解析，以及限制接取的處分命令，限制流量速度，為期1年。對此，科技專欄作家林修民昨（5日）示警，使用小紅書，「未來進入中國有極大風險」。

林修民昨日於臉書發文指出，小紅書有一個跟其他社群平台不一樣的地方，是有多達15項的資訊安全違規。林修民表示，在15項檢測項目中，小紅書全數違規，包含蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間、過度填寫個資、過度要求權限、強迫同意不合理隱私條款、未充分保障個資權利、未啟動時上傳非必要個資、逕向第三方軟體開發套件（SDK）共享個資、封包有無導向中國境內位置、蒐集程式清單、蒐集設備參數、蒐集臉部資訊。

林修民點出，「只要你的裝置上面有小熊維尼的圖片、『六四』相關數字，甚至包子的圖片或任何文字，都有可能在你未來進入中國的時候，直接遭逮捕」。他提及，根據陸委會的統計，自113年1月1日起至今年8月31日止，接獲50人赴中國後失聯、19人遭留置盤查、119人疑遭限制人身自由，共計188例，相當一個月發生9例。

林修民說，平均每個月失去自由的9個人，都不會是所謂典型的綠營側翼，「因為他們是絕對不敢去中國的」。林修民指出，這些「被消失」的人，要馬是自己認為自己親中，不然至少自認為自己是中立，或者是根本不碰政治的人，「換句話說，你有沒有參與政治或者是觸及中國不喜歡的言論，是由中國認定的，不是由你自己認定的」。

林修民直言，「你的手機只要記錄更多相關的資訊讓中國審查，你被抓的風險就越高」。最後，他說道，現在這些代替小紅書說話的人士，「他們如果要自己去中國，他們可以自己去，沒有必要把無辜的人的資料一起送去，無故增加他們在中國被抓的風險，最後還是得台灣政府出來收拾殘局」。

（圖片來源：三立新聞、林修民臉書）

