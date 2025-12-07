小紅書APP下載奪第一 Cheap：一封就出圈了
內政部4日宣布封鎖大陸APP「小紅書」一年，然而此決策公布後，小紅書反而在App Store社交類排行榜超越Threads，登上第一名。對此，網紅Cheap發聲了。
網紅Cheap在臉書發文表示：「本來小紅書女生用比較多，沒想到政府一封就出圈了。政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險。民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖。」
PTT網友發現這個現象後，在八卦版討論小紅書在台灣爆紅的情況。網友紛紛留言表示，政府為小紅書做了「免費宣傳」，不少網友表示「越禁越想看啊，人類本性」、「我還真的好奇去下載了」、「之前美國要封鎖TikTok，小紅書下載暴增；現在台灣要封鎖小紅書，小紅書下載又暴增」。
