小紅書APP涉1706件詐騙案 中國業者「零改善」內政部出手了

「小紅書」App台灣用戶超過300萬人，涉1706件詐騙案。（鏡新聞）

「小紅書」APP在台灣用戶超過300萬人，國家安全局進行資安檢測，卻發現15項指標全數未合格，自2024年至今更涉入1706件詐騙案件，造成高達2億4,768萬元財損；內政部已於10月14日透過海基會函請小紅書母公司提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應，因此對該平台發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定為期1年。

數位發展部日前點名抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤等5款中國APP具高度資安風險，包含蒐集敏感資訊、過度權限、擷取生物特徵與資料回傳中國等6大問題，國人透過此平台遭到詐騙，因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

內政部為保障台灣用戶個資安全，於今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但業者至今無回應，已依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

美國德州直接禁用小紅書，被稱為「習近平國師」的中國上海復旦大學教授張維，還曾表示因為有小紅書，未來治理台灣將比治理香港更容易，引起陸委會關注，警戒小紅書是統戰工具。內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告；同時提醒國人切勿下載該軟體，如已下載也請停止使用，改以其他符合資訊安全標準之合法平台為佳。





