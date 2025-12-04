小紅書App資安不合格 內政部宣布封鎖1年 (圖)

[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，

