「小紅船屋」拆了！黃偉哲：國家尊嚴不容踐踏

台灣人民共產黨在新營的小紅船屋今天下午拆除，市長黃偉哲透過臉書發聲，強調國家的尊嚴不容踐踏。（摘自黃偉哲臉書／曹婷婷台南傳真）

過去曾先後在民國108年、111年於新營區高掛五星旗的「台灣人民共產黨」，元旦當天再度舉行升旗活動，警方當場依照社會秩序維護法要求停止違法集會，五星旗升起畫面曝光引發熱議。台南市長黃偉哲6日於臉書發文表示，國家的尊嚴不容踐踏，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，稍早已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。

據了解，現場違法建物是一艘漆成紅色的船屋，台南市政府稍早已下令拆除，並由警方進入船屋勸離一名男子，只見男子手持五星旗高喊「我們精神永在」，市府出動的怪手隨後拆毀違法船屋。

廣告 廣告

黃偉哲6日下午透過臉書發文表示，「國家的尊嚴不容踐踏！針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，我們稍早已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。」這則Po文隨即引來上萬名網友按讚，「太棒了！公權力動起來！」「這樣就對了！」

【看原文連結】