小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。對此，美國智庫哈德遜研究所研究員米德（Walter Russell Mead）17日在華爾街日報發表專欄文章，以「中國為何要對日本挑起爭端」為題指出，北京之所以「小事化大」，可能的動機是趁高市尚未完全站穩腳步時，及早削弱她的政權勢力。

這篇文章提到，事實上，在高市之前並沒有日本領袖在這項議題上如此清楚表態，米德認為，北京有所反應可以預期。但日本對台灣的立場基本上並未改變，北京大可以形式上表達抗議，待幾周後降溫，不必演變成危機。

所以為什麼北京選擇把一場小紛爭放大成重大對抗？

米德認為，有2點可能因素值得注意。一來北京慣用施壓與恫嚇手段，無論面對國內反對者或不配合的外國政府，第一反應往往是威脅與強迫；若能奏效最好，不行再改走較溫和路線。

其次，北京希望在高市鞏固政權之前削弱她。高市作為鷹派前首相安倍晉三的門生，組閣前遭偏和平主義的公明黨拒絕，最終與更偏鷹派的日本維新會組成聯合政府。

米德提到，中國擔心，高市若不受掣肘，會進一步強化日本的軍事態勢。日媒先前報導，高市政權可能正考慮鬆綁非核3原則。考量中國正在進行史上最快速核武擴張，理當希望鄰國保持弱小且不具核武。

因此北京希望抓住機會、放大高市發言，引發日本國內的反對勢力行動。

許多日企依賴中國工廠供應關鍵零件，更多企業依賴對中國的出口市場。自民黨內也有不少重量級人士與這些中企關係密切，黨內一些議員代表的選區或是中企集中投資，或是高度依賴陸客觀光。

中國若施加有針對性的經濟壓力，或許能讓自民黨內大老對高市施加更強烈的內部提醒。

