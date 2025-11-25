小結節3年長到近1公分屬很早期肺癌 醫：低劑量電腦斷層重要
〔記者王俊忠／台南報導〕有心血管疾病的63歲男子，自費做低劑量電腦斷層檢查，意外發現右上肺有0.7公分大的毛玻璃樣病灶，影像特徵雖不見得是惡性，但追蹤3年，病灶緩慢增大到近1公分，醫、病討論後決定手術切除，最終病理證實為第1期微小侵犯腺癌，屬很早期的肺癌，術後無需化療，追蹤迄今也未見復發。
郭綜合醫院胸腔外科醫師李武駿表示，由此案例來說，肺部小結節的長期變化，比單次影像的大小更能判斷風險。肺部結節是胸腔外科門診最常見、也最讓人不安的影像發現，實際上超過9成的結節都是良性，但面對影像上那顆「小點點」，如何判斷風險、決定追蹤或治療，是醫療團隊與病患共同面對的重要課題。
在檢查工具上，李武駿指胸部X光雖是常見的基礎影像，但會受骨骼、心臟及橫膈等遮蔽，造成許多盲點，小於1公分的結節幾乎無法被X光偵測，即使大於1公分的毛玻璃病灶也可能被忽略。因此，低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)才是有效的肺癌早期篩檢工具。
目前政府提供的公費 LDCT 篩檢，對象包含兩大族群：具有肺癌家族史者，父母、子女或手足曾被診斷罹患肺癌者，男性從45歲到74歲；女性40歲到74歲；而重度吸菸者(吸菸達20包1年、目前仍在吸菸或戒菸未滿15年者(50–74歲)。這些民眾每兩年可接受1次LDCT 檢查，以及早發現可疑病灶。
李武駿說，當結節被發現後，多數情況不需立即處理，而是依照國際指引採行定期追蹤。結節大小、實質成分比例、是否增大，會決定追蹤頻率，從3個月至1年不等。若結節顯示高度惡性特徵，會進一步安排正子攝影、切片或手術，以確定診斷。
一旦確診是惡性，治療方式會依腫瘤大小、位置及分期而異。對於小於2公分的毛玻璃型早期肺癌，可做胸腔鏡楔狀或分葉切除，兼顧根治與術後肺功能；若為較大或具實質成分的腫瘤，以切除肺葉較佳，能降低復發風險；而無法手術的病患可接受高精度放射治療。此外，標靶與免疫治療則根據基因檢測結果量身打造，尤其適用於進展期或具特定基因突變的患者。
