小綠也不忍了？社宅政策跳票 時力開砲轟賴清德「自廢武功」

內政部國土署長吳欣修日前公開表示，由於當前都會區缺乏土地，加上空屋過多，將社宅興建目標下修至4萬戶，引發輿論譁然。不僅時代力量重砲轟，總統賴清德自廢武功、政策大轉彎，藍營立委許宇甄也痛批，社宅政策淪為空頭支票，賴政府照顧弱勢攏係假。

「土地都找好了，賴清德總統為何自廢武功？」時代力量13日臉書發長文質疑，「居住正義」這條路，台灣走了很久，多少公務基層、民間團體沒日沒夜地盤點資源，好不容易在2023年底，看到社宅供給量能的具體曙光，但沒想到，賴清德才上任一年多，就突襲式宣布政策大轉彎，不蓋社宅了。

時代力量表示，2023年賴總統競選期間，行政院就打包票說社宅總量25萬戶目標沒有問題，當時公布的「社會住宅興辦計畫」就已經找出7萬多戶的社宅用地；賴清德上任後，自己也再度盤點了可興建社宅的土地，甚至還高調發布新聞稿，信誓旦旦地說已經盤點出 227 處國公有土地，結合老舊宿舍改建，預計就可興建 9 萬戶，「請問劉部長，227處土地去哪了？難道短短幾個月，這些土地就憑空消失了嗎？」

時代力量強調，政府的職責是窮盡一切手段為人民「找路」，而不是為政策跳票「找理由」，請賴政府拿出決心，把該蓋的社宅蓋出來！

許宇甄14日也在臉書批評，賴清德承諾的25萬戶社宅，其中12萬戶是蔡英文任內規劃，賴要再加碼13萬戶，但調閱內政部的數據發現，截至去年底，真正「完工」的社宅只有4萬1978戶。更荒謬的是，依據官方進度，光是要完成蔡英文規劃的那12萬戶，竟然要拖到2032年才能達標，「連前任的支票都兌現不了，賴清德承諾的額外13萬戶，根本就是一張無法兌現的空頭支票！」

許宇甄說，眼看蓋房子跳票，賴政府現在唯一的招數就是「撒錢」，把租金補貼從50萬戶一路加碼，現在宣稱已經達90萬戶，社宅全部都靠發補貼來充數。她狠酸，如果只要發錢就好，還需要社宅做什麼？租金補貼是以年計算，但社宅興建才是長長久久，民進黨政府把「長期供給」變成「短期施捨」，這算哪門子的居住正義？

