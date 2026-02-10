小綠人輸了！新竹市行人號誌燈驚見「Rody跳跳馬」網搶打卡：心情都變好

記者羅欣怡／新竹報導

等紅綠燈不無聊了！有民眾在新竹市街頭發現紅綠燈行人號誌，除了小綠人、小紅人之外，出現了「4腳獸」，還會隨著紅綠燈變換姿勢，成為新亮點。

新竹市政府近日在市區的其中一個路口紅綠燈行人號誌中，導入2026新竹過好年的「Rody跳跳馬」圖像，以「跳躍、前進」作為整體策展核心，透過Rody奔跑、躍動的動態意象，象徵新竹是一座不斷與自己賽跑的城市。此次將Rody融入行人號誌設計，不僅讓等候過馬路的時刻更有記憶點，也讓市民與遊客在日常生活中，感受到新竹獨有的城市創意。啟用後，有民眾笑說「真的很可愛」、「看到都會笑」、「等紅燈不再那麼無聊」、「每天經過心情都變好」，也有人特地停下腳步拍照分享。

廣告 廣告

目前僅在市政府旁的行人號誌燈看得到。（圖／新竹市政府提供）

城銷處長林昱志說明，此次Rody行人號誌以不影響辨識度與交通安全為前提，保留原有紅、綠燈清楚指示，並透過簡單輪廓與動態設計，強化辨識效果。未來也將視民眾回饋與實際成效，評估是否於更多路口推廣，持續優化行人友善環境。

城銷處表示，新竹過好年燈會的Rody跳跳馬象徵活力與正向能量，與新竹年輕、創新的城市形象相呼應，也讓交通設施多了一層城市表情。這項創意設計不僅提升行人安全，也成為民眾拍照打卡的新熱點，展現新竹市在交通治理上兼顧安全、設計與城市行銷的用心，朝向「安居科技城」與「宜居生活城市」的目標穩健前進。

城銷處補充，2026新竹過好年即將於本週六晚間18時進行點燈，燈會活動時間為2月14日至3月8日，展期共23天，展區規劃1座主燈及8組特色燈組，邀請民眾夜間漫步新竹市街區，探索城市不同角落的燈光驚喜。

更多三立新聞網報導

戳不破的發財夢！老醫遭詐7200萬還信「老師不會騙」 合夥人怒：沒救了

才和柯文哲巧遇…徐欣瑩受邀參加新竹市記者會 喊話陳見賢「1件事」

救護車出勤紅燈直行「瑞典坦克」右側竄出撞…車頭凹陷全毀 釀5人傷

高金素梅遭北檢搜索！黃瓊慧發聲「終於…這隻超紅」：真的不意外

