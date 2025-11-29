小綠人閃爍不要急著衝！ 小心違規挨罰500元

民眾過馬路看到小綠人閃爍、小跑步過馬路，竟然被開單！台中一名女子看到綠燈只剩5秒，立刻衝過斑馬線，結果被員警開了一張500元的罰單，引發網友熱議。市府法制局解釋，小綠人閃爍是「警告綠燈即將結束」，民眾若已經進入道路需快速通過；尚未進入者則禁止跨入，違規者可處500元罰鍰。

小跑步過馬路也不行！ 民眾批「員警缺業績」

台中一名女子在網路上秀出罰單，表示原來就算是綠燈，斑馬線上只剩幾秒也不能衝，因為走到一半時綠燈變紅燈就算違規。

廣告 廣告

看到罰單，網友紛紛留言替版主叫屈：「開單的警察超無良」、「根本是自己缺業績」、「規定都是死的，沒有討論空間」、「只能自認倒楣。」另有網友表示，「警察會躲在BRT站體裡，一次就攔了十幾個人」、「雖然有人聽過小綠人快跑時不要過馬路，但沒想到居然還有相關法規。」

小綠人閃爍是「警告行人 禁止跨入斑馬線

市府法制局解釋，行人號誌開始閃爍時，主要是警告行人，在斑馬線上的盡速通過、尚未進入的禁止跨入，違反者處新台幣五百元，民眾過馬路切勿著急搶快，別和自己荷包過不去。

台中／陳柏璋、王勝炫 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

被丟包？睡太熟？1男國道上遭摔出車外 後車1秒急閃蛇行險翻全被錄

別再滑了！男子低頭玩手機摔落板橋車站軌道 恐吞5萬罰單

走伸展台？女子過斑馬線「抬腳擺拍」 騎士傻眼等30秒全拍下