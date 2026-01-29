小綠人閃爍時過馬路 4月起不罰

交通部預告修法放寬行穿線規定，行人在小綠人燈號閃爍期間若踏上行穿線，不再算違規行為，新制預計4月上路。（蔡明亘攝）

民眾行經行人穿越道（斑馬線）時，若見行人專用號誌「小綠人」閃爍，多會快步通過， 但現行規定，若是在小綠人閃爍時才踏進斑馬線，屬違規可罰500元，但部分路口從小綠人亮起「第一秒就閃爍」，形同陷阱，民眾挨罰怨聲連連。交通部預告修法放寬規定，行人在綠燈閃爍期間若踏上行穿線，不再算違規，新制預計4月上路。

去年底起，許多民眾反映，明明號誌顯示小綠人閃爍，踏上斑馬線卻遭開罰。交通部表示，行人專用號誌「行走行人」的綠色燈號閃光顯示時，是「警告」行人可通行綠燈時間將結束，未進入道路者，為了安全起見，應避免再進入，但現行規定尚未跨入者行穿線者「禁止」再跨入，導致部分行人受到處罰。

不過，台北市議員詹為元曾爆料，市府旁松高路、市府路口號誌，雖採特定時段行人優先時相，但小綠人亮起第一秒就開始閃爍，等於根本沒有「合法開始過馬路」的時間，相關案件曝光後，許多民眾才驚覺有此規定。

小綠人閃爍爭議延燒，交通部說明，為提供行人正確穿越道路方式與觀念，預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」所定行人專用號誌「行走行人」綠色燈號顯示意義，行人於閃光綠燈時段進入路口穿越道路者，不再認定為違規穿越道路。

交通部強調，行人號誌閃光綠燈的設計不在於催促行人「趕快通過」，而是提醒停下腳步保障行人，尤其是高齡者的交通安全。這次修法預告期7天，提供各界陳述意見，若後續法制作業順利，新制預計今年4月1日上路。