小綠人閃爍過馬路不用再挨罰 交部預告放寬4月上路

小綠人閃爍時若踏上行穿線過馬路屬違規，日前掀起爭議。（本報資料照片）

民眾過行人穿越道（斑馬線）時，若見行人專用號誌「小綠人」閃爍，多會快步通過，現規定若小綠人閃爍時才踏進斑馬線，屬違規可罰500元。交通部預告修法放寬規定，行人在綠燈閃爍期間若踏上行穿線，不再算違規，新制預計4月上路。

交通部說明，行人專用號誌「行走行人」的綠色燈號閃光顯示時，是「警告」行人可通行綠燈時間將結束，尚未進入道路者，為安全起見，​宜避免再進入，但現行是規定尚未跨入者「禁止」跨入，導致部分行人受到處罰。

交通部表示，為提供行人正確穿越道路方式與觀念，預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條第1款、第2款所定行人專用號誌「行走行人」綠色燈號顯示意義。

交通部說，行人於閃光綠燈時段進入路口穿越道路者，不再認定為違規穿越道路。此外，行人號誌閃光綠燈的設計，不在催促行人「趕快通過」，而是提醒「停下腳步」，以保障行人，特別是高齡者的交通安全。

交通部提到，修正預告期7天，各界可陳述意見，若後續法制作業順利，新制預計今年4月上路。

