「小綠人」竟然有名字？答案網看傻：有夠冷門…

最近有網友在社群上發起《沒人知道的冷知識》大賽，吸引許多網友留言分享。而其中一篇留言格外引人注目。只見這名網友貼出一張「小綠人」緊急疏散指示照片，並寫道：「其實他有名字喔！」。這篇回應曝光後，也讓網友笑稱：「這知識真的夠冷門」。









昨（16）日有網友在Threads上發起第一屆《沒人知道的冷知識》大賽，目前已累積600多則留言。其中，一名網友貼出一張常見的「小綠人」緊急疏散指示照片，並表示：「其實他有名字喔，叫做皮特托先生（ピクトさん）」。這則冷知識，也吸引不少網友回應：「有夠冷門」、「原來他叫做皮特托！」、「這知識真的夠冷門」、「太可愛了！」。

這個常見於公共場所的「小綠人」緊急疏散指示，其實源自日本。1970年代日本接連發生多起百貨公司火災事故，造成重大傷亡，事後發現不少受困者因缺乏清楚的逃生指引，明明已接近出口卻無法順利逃生。為改善問題，日本消防安全協會於1978年舉辦緊急出口標誌設計比賽，最後由「小谷松敏文」創作的奔跑人形圖案脫穎而出。



該設計後續經修正，於1987年獲國際標準化組織（ISO）採納，成為全球通用的安全出口標誌。至於「皮特托先生」一名，則是日本在2000年代初期，將pictogram（象形圖）的前段 「picto」擬人化後的暱稱，後來逐漸在網路與日常生活中流行開來。





