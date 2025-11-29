小綠人「閃爍」別衝 如同闖紅燈 行人挨罰五百

民眾發文說綠燈走斑馬線，竟然挨罰五百元，原來她貪快，小綠人閃燈還衝馬路。（圖／取自民眾Threads）

行人穿越馬路時的安全規範備受關注，許多民眾對於交通號誌燈的正確解讀存在誤解。一名女子在網路上發文表示，她因行走時違反標誌標線而被開罰單，引起廣泛討論。交通規定明確指出，即使行人號誌燈顯示綠燈，也不一定表示可以通過馬路，特別是當小綠人開始閃爍或跑動時，若尚未踏入斑馬線，就應停下等待，否則可能面臨500元罰款。

行人號誌燈的設計有其特殊巧思，通常以每秒一公分的速度計算行人可以在斑馬線上行走的時間。小綠人的姿態變化從站立到快步跑，目的是提醒民眾注意即將變成紅燈，此時不應再踏上斑馬線。許多民眾在通過馬路時會觀察小綠人的狀態及剩餘秒數，但當秒數越來越少，小綠人改為跑步狀態時，這並非暗示行人要加速通過，而是警告尚未進入道路的行人應該停下來等待下一個循環。然而，不少民眾對此規定並不了解。

有民眾表示，他們誤以為小綠人跑動是催促行人加速通過，就像看到黃燈一樣會加速趕快過馬路，而非停下來等待。另一位民眾則承認不知道這項規定，但直覺認為當小綠人開始跑動時，應該要停下來不要繼續前進。

也有民眾提出不同看法，認為小綠人奔跑的信號暗示應該暫停前進，這對老年人特別有幫助。一位民眾強調，許多老年人看到這種明確指示時就應該理解不要再走入斑馬線，因為衝出去可能很危險，尤其考慮到老年人的反應速度較慢。

資深交通組長解釋，在小綠人閃燈時仍跨入斑馬線，概念上類似闖紅燈。他進一步說明，小綠人閃爍的時間會根據路口大小進行調整，較大的路口閃爍時間會相應延長。

提醒所有行人，通過馬路時不要為了趕時間而冒險。看到小綠人閃爍或快跑狀態時，若尚未踏入斑馬線，應該停下腳步等待，以避免不必要的罰款和潛在的安全風險。

