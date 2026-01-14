小綠造反？時力長文轟賴清德「自廢武功」 網友酸：忘切帳號

時代力量13日在臉書發布長文，重話批評總統賴清德「自廢武功」，質疑賴清德上任1年多卻突然宣布不蓋社會住宅，政策大轉彎。時代力量指出，明明土地都盤點好了，方法也想到了，根本就是在打臉過去的執政團隊。網友對此掀起熱議開酸，「是不是忘記換帳號」、「我還以為我看錯了」。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

時代力量在文中表示，居住正義這條路台灣走了很久，好不容易在2023年年底看見社宅供給量能的具體曙光，結果賴清德上任1年多，卻突然宣布不蓋社宅。時代力量質疑，「土地都盤點好了，方法也想到了，為什麼現在突然雙手一攤，說不蓋就不蓋了？」並批評內政部長劉世芳給出的理由是「社宅用地取得困難」、「蛋黃區土地稀缺」，根本就是在公然說謊、打臉過去的執政團隊。

時代力量指出，2023年賴清德在競選期間，行政院打包票說社宅總量為25萬戶，目標沒有問題，當時公布的「社會住宅興辦計畫」已經找出7萬多戶社宅用地，賴上任後也說已經盤點出227處國公有土地，再結合老舊宿舍改建，預計可興建9萬戶。時代力量質疑，「那227處土地去哪了？難道短短幾個月，這些土地就憑空消失了嗎？」並強調政府應該先釐清地方有無蓋社宅的需求，而不是連評估都沒做，就草率宣布不蓋。

時代力量黨主席 王婉諭。（圖／王婉諭臉書）

時代力量也質疑，政府為了掩飾不想蓋社宅的意圖，竟發明「可移動社宅」這種前所未聞的名詞，但「社會住宅」與「包租代管」性質完全不同，根本無法互相取代。時代力量說明，社會住宅是政府提供給弱勢族群品質穩定、可負擔的住宅，必須透過政府興建；包租代管則可能面臨品質參差不齊、租期不穩的風險，房東也不一定會同意出租給弱勢，這對最需要幫助的人來說根本毫無保障。

時代力量呼籲，賴政府不要試圖用「包租代管」、「租金補貼」來掩蓋偷懶不蓋社宅的事實，並希望能公開那227處土地的評估報告與清單，同時針對取得困難的區域提出具體替代解決方案。時代力量強調，「絕對不能因為怕麻煩，就不負責任地雙手一攤宣布『不蓋了』。政府的職責是窮盡一切手段為人民找路，而不是為政策跳票找理由，請賴政府拿出決心，把該蓋的社宅蓋出來！」

由於時代力量整篇文章言詞犀利，一公開便引起網友們討論，大家紛紛在臉書留言調侃，「是不是忘記換帳號了」、「被盜帳號嗎」、「我還以為我看錯了」、「難得說實話」。

