「小網紅大夢想」抽獎贈品竟然有「AI智慧眼鏡」，是否悄悄預告了教育的下一個轉折點

圖：臺中科大校長陳同孝（左）頒發優選獎狀給獲獎同學。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

如果不是親眼所見，很難想像下一場AI革命的微光，竟是從一場小網紅短片頒獎典禮中閃現出來。

上週六(1/24)，在台灣中部的國立臺中科技大學禮堂，一對國小姊弟，在數百人的注視下戴上了一副市價約合500美元的AI智慧眼鏡。這不是商業發布會，不是科技展，而是一場以「小網紅大夢想」為名的第四屆全齡青少年影像競賽頒獎典禮。

圖：得獎的高中參賽者接受現場訪問。(圖/主辦單位提供)

現場在座的有立法委員、教育局與環境部的官員，比起一般的學生活動，這場典禮明顯受到重視。主辦單位表示透過邀請全國K12+大專的學生以SDGs 17項目為主題拍攝短片，引導學生藉由觀察、體驗、操作、紀錄、報導等方式，將永續素養的學習歷程以短片形式呈現並上傳至個人影音媒體頻道，以提升學習動力、創造及分享能力。

活動已進行四屆，累積參賽作品近400餘件，但真正引人注目的，是主辦方現場宣告：「今年(2026)八月份第五屆將正式增設『智慧眼鏡影像組』，讓孩子用第一人稱視角拍下世界。」這樣的宣示不只代表活動升級，更是一次價值觀的移動。從知識的接收者，轉為數據與現實的見證者；從拍短片打卡的模仿者，轉為數位視角的原創者，孩子們開始學習如何「看見世界、記錄世界、詮釋世界」，而非只是被教導如何理解世界。

圖：主辦單位協助幸運抽中贈品的小朋友配戴AI智慧眼鏡。(圖/主辦單位提供)

所有參賽影片將透過「智慧種子兒童永續發展教育頻道」1.02億的瀏覽數介紹給全球觀眾，這條豐沛的永續兒童內容流量，讓參賽的小網紅們都有機會被世界看見！此數位影像聲量不僅吸引國際矚目，也將成為AI硬體商展示未來教育設備的應用入口。

當歐美仍在討論AI對教育的影響時，這群來自台灣的教育者與文化工作者，已悄悄進入了下一個現場──他們不僅談AI教育，還讓學生實際戴上AI裝置，拍出自己的知識歷程。這不是「未來已來」，而是未來已被孩子們「拍下來了」。

活動官網：https://www.tccs.org.tw/contest/

參賽影片與活動花絮：https://www.youtube.com/@thewisdommedia

FB粉絲專業：https://www.facebook.com/share/1BvUcLABhr/