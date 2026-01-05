小網紅流浪柬埔寨！神情恍惚腿骨折 中國父驚嚇：她騙我在浙江

中國福建網紅吳女12月在柬埔寨西港街邊恍惚落魄引起關注。翻攝自微博



中國一名吳姓女網紅，原本向家人稱自己在浙江省打工，沒想到近日卻被發現一身狼狽流落柬埔寨街頭，神情恍惚且腿部有傷，令家人相當驚訝且悲痛，家屬協助報警後，才知道她在2025年4月就到柬埔寨，這幾個月遭遇什麼事皆一無所知，目前已在大使館協助下準備接她返國。

綜合中媒《網易新聞》等報導，女網紅的父親表示，女兒國中畢業後就輟學，獨自一人外出打工，與家人聯繫時就說自己在浙江打工，不過，狀況似乎不穩定，不斷向家裡要錢，直到去年11月，父親與家人已陸續匯了人民幣8萬多給她，12月26日，女子又說自己的腿生病，需要就醫錢，父親又匯了人民幣2200元過去，家人都很擔憂。

網紅父親說，女兒的狀況很讓人傷腦筋，去年11月有一度決心斷絕金援，後來和女兒也有正常聯繫、視訊，怎料12月匯款後女兒就失聯了，怎麼也聯繫不上。

從網紅的社群平台中，得知她擁有2.4萬名粉絲，最後一則影片停留在2025年12月6日，地點標註柬埔寨，而中國網路上也流傳一張照片，是去年12月26日，一名女子神情恍惚憔悴，頭髮與衣服凌亂，癱坐在柬埔寨西港西湖飯店附近馬路上，手上還拿著電腦斷層照片，腿部疑似骨折，落魄模樣引起熱議，而女網紅的親戚恰巧在網路上看到照片，其父才知女兒的下落。

網紅父親後來向中國公安報案，才知女兒4月就到柬埔寨，但她在當地的遭遇，沒人知曉。網紅的父親懷疑，女兒可能是被詐騙集團誆騙，中國網友也對此事熱議，推測這名網紅可能和其他年輕人一樣，被誘騙到國外從事直播、博弈等詐騙工作，因為業績沒有達標，或逃跑被逮被虐待，最後被遺棄街頭。

由於柬埔寨屬境外事務，警方建議家屬向大使館等相關部門求助。

中國駐柬埔寨大使館4日為此事回應，表示已連繫柬埔寨警方，另有多名地方熱心人士與相關部門介入調查，積極尋找吳姓網紅下落，後來在西哈努克市一間醫院尋獲人，女子狀況不佳，已協助轉院治療，等待家屬接回。

