國民黨立委葛如鈞的社群平台Threads被網友發現使用AI回覆留言，引發關注。當網友貼上黨主席鄭麗文照片詢問身分時，系統竟回答「不確定」；面對敏感的親共問題，AI更回應「蔣中正看到現在的國民黨，會想問你們到底發生什麼事」。葛如鈞坦承這是自費與平台合作的科技實驗，未來將持續在下班時間使用AI協助回覆網友留言，但此舉也引起各界對政治人物使用AI與資安問題的討論。

政治人物經營社群平台已是常見現象，但葛如鈞的Threads留言回覆方式卻引人注目。當網友在留言中貼上鄭麗文照片詢問「這個人是誰」時，系統回覆「我不確定耶，她的表情很有戲，像是節目上的經典瞬間」，甚至邀請網友分享更多線索。當被問及「反共的蔣中正遇到現在跟中共站在一起的國民黨會說什麼」，系統回答「如果蔣中正看到現在的國民黨，應該會想拿起大聲公問你們到底發生什麼事？」

葛如鈞親自解釋，表示Threads平台的官方API串接了AI來進行對話服務，希望藉此拉近與民眾的距離。當網友直接詢問「你是由哪一個AI模型訓練而成」時，葛如鈞AI回應是「由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，根據葛如鈞的角色設定、語氣協助留言」。

對於這種創新嘗試，國民黨黨團幹部林沛祥表示支持，他認為大家不應帶著有色眼光或用苛刻標準去批評嘗試新事物的人。林沛祥強調，第一個吃螃蟹的人總是被當作怪物、異類甚至異端來謾罵嘲笑。

然而，這種做法也引發資安疑慮。民進黨立委鍾佳濱提出質疑，他表示未來選民在觀看政治人物的直播時，需要思考他們到底是在跟誰對話，是否會產生選民懷疑民選公職是真人還是AI控制的風險。不過鍾佳濱也表示，國民黨目前使用的AI系統似乎還沒有被中共污染。

葛如鈞回應將持續研議與改進AI回覆功能，優先用於下班時間協助小編或本人回覆留言。他表示希望透過科技創造更好的生活品質。

