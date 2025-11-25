小編也說民眾黨有「兩個太陽」 柯文哲：比沒有太陽好！

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案因此卸下黨主席職務，補選由立委黃國昌高票當選，不過當柯文哲交保後，外界不斷傳出民眾黨會有「兩個太陽」的前後黨主席權力爭鬥。對此，柯文哲最新發布的社群影片中，他與黃國昌談黨務分工，小編多次開玩笑表示，「這裡有兩個太陽」，柯文哲更是表示「兩個太陽比沒有太陽好」！

民眾黨前主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

柯文哲24日在Instagram發布一段與黨內小編及黃國昌的對談影片，三人討論黨務分工、國際局勢與黃國昌即將啟程的出訪行程。影片中，小編詢問柯文哲是否因黃國昌明日將出訪而提前接手黨務，黃國昌隨即笑著教柯文哲應該要說，「他出去，我就可以進來」。小編提到黨內行程緊湊，形容「一個太陽出去，還有另外一個太陽」，讓黨內人員難以真正休息。

廣告 廣告

柯文哲因京華城案遭羈押將近一年後交保。（資料圖／中天新聞）

針對黨內人員以「兩個太陽」形容兩人的說法，柯文哲回應表示，民眾黨目前仍是小黨，資源有限，黨公職與幕僚都以高度投入的方式努力維持運作。柯文哲強調「兩個太陽比沒有太陽好，怕的是不夠熱」，並表示黨內工作人員都十分認真，現階段每一分戰力都相當重要。

談及黃國昌即將展開的日本出訪行程，柯文哲指出「戰略確定，剩下就是應變」。他表示，近期中國與日本在區域情勢上出現爭議，相信黃國昌在行程中會接觸相關議題，民眾黨也已有既定立場與分析基礎，可依情勢彈性發揮。黃國昌則補充說明，此次出訪會以「善意、穩定、和平的橋樑」作為定位。

延伸閱讀

完全沒提台灣！川普發文揭與習近平通話內容

習近平與川普通話！強調台灣回歸大陸必要性 獲得認同

中日互槓燒不停！高市早苗首回應：與中方雙邊關係「方向不變」