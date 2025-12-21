「小編練功坊」上演生存實境戰 導演、特派、網紅推手聯手破解流量密碼

記者莊淇鈞／台中報導

各關關主合影留念（右1：理事長林珮霖，中：東海鄧佳恩老師，左1：侯沛吟執行長。（圖／學會提供）

全能 & 多工的時代，現在從政府各局處官網、企業形象網站、到學校院系粉絲團幾乎都需要1位「萬能小編」，最好要會拍攝剪輯短影音，還能活用AI工具，文案美編樣樣會，還能應付黑粉等酸民。但小編，該怎麼避免為了點閱率，譁眾取寵、盲目跟風、甚至錯誤百出？東海大學高教深耕計畫辦公室的鄧佳恩老師，攜手「社團法人台灣智創永續教育學會」理事長－導演林珮霖，共同策劃歷時1個半月，學員得犧牲假日早晨，勇闖3關，交出自製短影音，才能領到結訓證書的「小編練功坊」。

廣告 廣告

拍攝情境練習後，回AI教室合照。（圖／翻攝畫面）

為了打造「AI 世代小編」，從主播、主持人，轉型到導演的理事長林珮霖，盤點學會中的媒體業界講師群，第一棒，就從學生們，最感興趣的『網紅＆直播』創造的流量、打賞，以及YT、Facebook、Instagram、Threads等平台該如何經營，開始設計闖關。

處處都能當攝影棚，拍攝情境練習，3位關主先示範專訪拍攝過程，再讓練功坊成員親自動手，建構拍攝場景。（圖／智創永續教育學會提供）

第1關：腦力激盪，從貼文到品牌 從打字到操盤打頭陣的「關主」，是由浪凡集團公關總監、浪凡慈善基金會執行長侯沛吟擔任，很會抓住學員眼球，帶來大家熟悉且超吸睛的啦啦隊女孩案例，分享浪LIVE行銷必殺技。更解析從全聯到故宮的經典品牌案例，傳遞想要當好小編，得要了解聲量設計學，還有分享什麼是數位行銷漏斗的忠實粉絲養成術，以及掌握「關鍵字」就是打開社群的流量鑰匙。

小編練功坊圓滿結束，大家拿到結訓證書開心留影。（圖／學會提供）

第2關：AI 教室變片場！搬桌椅、打燈光，細節控養成記，如果第1關是練腦，第2關就是練手。在發純文字時，粉絲會跪求「有圖有真相」，或打造吸睛短影音的年代，不能製作影片的小編，有點像是不會游泳的救生員。所以導演林珮霖當初和老師鄧佳恩規劃時，就希望能把自己的日常，影片拍攝、專訪現場，直接搬進東海校園，由學會另外2位影像達人，Eddie趙子毅 & Landy徐雅蘭，指導小編練功坊的成員，到底場景該怎麼佈置？拍攝器材該放哪個角度？構圖的取捨？燈光或自然採光可以怎麼設計運用？

當天練功坊，兵分4路，4組學員各自尋找＆佈置適當的拍攝現場，搬桌子、挪沙發、測臉光、考慮環境音，玩得不亦樂乎，碰上任何疑難雜症，林珮霖和Eddie & Landy，就從採訪者、受訪者、攝影師或後製剪輯，多元思維，和學員分享，如何“見招拆招”，因為實際拍攝，往往得學會，因時因地制宜，不斷接變化球，還得考慮拍完該怎麼剪輯。

第3關：「黃金六秒」抓住眼球 還得挑戰主播級臨場反應，最後1關大魔王，由資深媒體人、華視中部中心特派吳昭君壓軸登場，她和林珮霖、侯沛吟其實都是前TVBS的老同事，3人雖然各自在不同的領域打拼，但聽到學會受託要開設小編練功坊，昭君特派也不藏私的傳授，怎麼樣「零元行銷」，讓校園有趣、有意義的新聞「被看見＆被報導」，也將新聞製作，開場決勝負，怎麼抓住「黃金六秒」，讓觀眾不轉台、影片不滑走的小秘訣，分享給練功坊成員。

還現場加碼～ＳＮＧ主播連線練習，雖然短短 39 秒鐘的氣爆影片，但要能看著畫面，不吃螺絲，帶出情境，人事時地物，也讓學員們真正感受到，新聞直播的壓力和節奏感。

不過要想闖關成功，沒這麼容易，來自東海教育研究所、國際學院、博雅學院、化材系、天文社、易經社等成員，包含學生、系所行政人員、或是社團小編們，通通得自製90秒影片，並且上台分享影片企劃發想及拍攝瓶頸，讓鄧佳恩、林珮霖、吳昭君、謝欣純，4位關主點評驗收。

第1位分享的是東海易經社創社長韓惠菁，又好氣又好笑的還原作品「茶道」拍攝過程，當時覺得隔壁意外開始練樂器，原本認為是敗筆的現場音，關主們卻覺得跳脫出另類風格，反而成為影片生動的元素；另1位每次練功都超認真的化材系怡娟，更分享自己拍攝當天，採訪的是甜美的林佳樺老師，為了配合她測試位置、角度、花了大半天，還重錄好幾次，除了覺得專訪拍攝真的不容易，也感恩自己選了一個很棒的受訪者。

這次練功坊其實隱藏1位高手，每次就看到1位帥哥學員，揹著器材包和腳架，原來在東海曾當過飛盤社小編、博雅團隊小編的大四生施浚璿，許多花絮照都是出自他之手，對於能領到「社團法人台灣智創永續教育學會」天字第一號證書，相當開心，也在群組分享：「感謝老師們舉辦這堂課，希望能規劃成半學期的課，親自去不同社團走走拍拍，讓東海所有的社團能被看見，不管是文藝或是服務或是體育性質，可以需要一個團隊去曝光，各司其職」。

也有練功坊成員分享：「謝謝佳恩老師及珮霖導演的安排，收穫很多，真正自己拍了和剪輯影片才能學習到現在的拍攝方式，以及呈現動態，會更吸睛，很特別的課程，再次感謝」。鄧佳恩老師，結束後也陸續收到，敲碗2026再開設第2屆小編練功坊，或請理事長林珮霖籌備主持人練功坊、攝影練功坊等，學員們熱絡的回饋。

雖然2025年底，才剛結束精實的小編練功坊，理事長林珮霖已經和學會會員們，積極籌備2026年寒假舉辦的公益「ＡＩ練功坊」，屆時會請學會內的Google講師登場，也邀請第1屆的小編大師兄們，可以來發圖文或短影音，繼續練練身手。

更多三立新聞網報導

張文隨機殺人案後自稱同夥 園區作業員PO「難怪同夥表示失敗」遭逮

張文隨機殺人案後 新北19歲男大生IG限動貼「中山砍人不揪」被送辦

張文隨機殺人銀行員下班遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

模仿犯？三峽睡衣男拿雙刀衝進加油站 喊「維護世界和平」秒遭警逮

