「小編練功坊」上演生存實境戰 導演、特派、網紅推手聯手破解流量密碼
記者莊淇鈞／台中報導
全能 & 多工的時代，現在從政府各局處官網、企業形象網站、到學校院系粉絲團幾乎都需要1位「萬能小編」，最好要會拍攝剪輯短影音，還能活用AI工具，文案美編樣樣會，還能應付黑粉等酸民。但小編，該怎麼避免為了點閱率，譁眾取寵、盲目跟風、甚至錯誤百出？東海大學高教深耕計畫辦公室的鄧佳恩老師，攜手「社團法人台灣智創永續教育學會」理事長－導演林珮霖，共同策劃歷時1個半月，學員得犧牲假日早晨，勇闖3關，交出自製短影音，才能領到結訓證書的「小編練功坊」。
為了打造「AI 世代小編」，從主播、主持人，轉型到導演的理事長林珮霖，盤點學會中的媒體業界講師群，第一棒，就從學生們，最感興趣的『網紅＆直播』創造的流量、打賞，以及YT、Facebook、Instagram、Threads等平台該如何經營，開始設計闖關。
第1關：腦力激盪，從貼文到品牌 從打字到操盤打頭陣的「關主」，是由浪凡集團公關總監、浪凡慈善基金會執行長侯沛吟擔任，很會抓住學員眼球，帶來大家熟悉且超吸睛的啦啦隊女孩案例，分享浪LIVE行銷必殺技。更解析從全聯到故宮的經典品牌案例，傳遞想要當好小編，得要了解聲量設計學，還有分享什麼是數位行銷漏斗的忠實粉絲養成術，以及掌握「關鍵字」就是打開社群的流量鑰匙。
第2關：AI 教室變片場！搬桌椅、打燈光，細節控養成記，如果第1關是練腦，第2關就是練手。在發純文字時，粉絲會跪求「有圖有真相」，或打造吸睛短影音的年代，不能製作影片的小編，有點像是不會游泳的救生員。所以導演林珮霖當初和老師鄧佳恩規劃時，就希望能把自己的日常，影片拍攝、專訪現場，直接搬進東海校園，由學會另外2位影像達人，Eddie趙子毅 & Landy徐雅蘭，指導小編練功坊的成員，到底場景該怎麼佈置？拍攝器材該放哪個角度？構圖的取捨？燈光或自然採光可以怎麼設計運用？
當天練功坊，兵分4路，4組學員各自尋找＆佈置適當的拍攝現場，搬桌子、挪沙發、測臉光、考慮環境音，玩得不亦樂乎，碰上任何疑難雜症，林珮霖和Eddie & Landy，就從採訪者、受訪者、攝影師或後製剪輯，多元思維，和學員分享，如何“見招拆招”，因為實際拍攝，往往得學會，因時因地制宜，不斷接變化球，還得考慮拍完該怎麼剪輯。
第3關：「黃金六秒」抓住眼球 還得挑戰主播級臨場反應，最後1關大魔王，由資深媒體人、華視中部中心特派吳昭君壓軸登場，她和林珮霖、侯沛吟其實都是前TVBS的老同事，3人雖然各自在不同的領域打拼，但聽到學會受託要開設小編練功坊，昭君特派也不藏私的傳授，怎麼樣「零元行銷」，讓校園有趣、有意義的新聞「被看見＆被報導」，也將新聞製作，開場決勝負，怎麼抓住「黃金六秒」，讓觀眾不轉台、影片不滑走的小秘訣，分享給練功坊成員。
還現場加碼～ＳＮＧ主播連線練習，雖然短短 39 秒鐘的氣爆影片，但要能看著畫面，不吃螺絲，帶出情境，人事時地物，也讓學員們真正感受到，新聞直播的壓力和節奏感。
不過要想闖關成功，沒這麼容易，來自東海教育研究所、國際學院、博雅學院、化材系、天文社、易經社等成員，包含學生、系所行政人員、或是社團小編們，通通得自製90秒影片，並且上台分享影片企劃發想及拍攝瓶頸，讓鄧佳恩、林珮霖、吳昭君、謝欣純，4位關主點評驗收。
第1位分享的是東海易經社創社長韓惠菁，又好氣又好笑的還原作品「茶道」拍攝過程，當時覺得隔壁意外開始練樂器，原本認為是敗筆的現場音，關主們卻覺得跳脫出另類風格，反而成為影片生動的元素；另1位每次練功都超認真的化材系怡娟，更分享自己拍攝當天，採訪的是甜美的林佳樺老師，為了配合她測試位置、角度、花了大半天，還重錄好幾次，除了覺得專訪拍攝真的不容易，也感恩自己選了一個很棒的受訪者。
這次練功坊其實隱藏1位高手，每次就看到1位帥哥學員，揹著器材包和腳架，原來在東海曾當過飛盤社小編、博雅團隊小編的大四生施浚璿，許多花絮照都是出自他之手，對於能領到「社團法人台灣智創永續教育學會」天字第一號證書，相當開心，也在群組分享：「感謝老師們舉辦這堂課，希望能規劃成半學期的課，親自去不同社團走走拍拍，讓東海所有的社團能被看見，不管是文藝或是服務或是體育性質，可以需要一個團隊去曝光，各司其職」。
也有練功坊成員分享：「謝謝佳恩老師及珮霖導演的安排，收穫很多，真正自己拍了和剪輯影片才能學習到現在的拍攝方式，以及呈現動態，會更吸睛，很特別的課程，再次感謝」。鄧佳恩老師，結束後也陸續收到，敲碗2026再開設第2屆小編練功坊，或請理事長林珮霖籌備主持人練功坊、攝影練功坊等，學員們熱絡的回饋。
雖然2025年底，才剛結束精實的小編練功坊，理事長林珮霖已經和學會會員們，積極籌備2026年寒假舉辦的公益「ＡＩ練功坊」，屆時會請學會內的Google講師登場，也邀請第1屆的小編大師兄們，可以來發圖文或短影音，繼續練練身手。
更多三立新聞網報導
張文隨機殺人案後自稱同夥 園區作業員PO「難怪同夥表示失敗」遭逮
張文隨機殺人案後 新北19歲男大生IG限動貼「中山砍人不揪」被送辦
張文隨機殺人銀行員下班遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤
模仿犯？三峽睡衣男拿雙刀衝進加油站 喊「維護世界和平」秒遭警逮
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 514
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 78
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 117
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 4 小時前 ・ 45
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 55
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
贊成彈劾賴清德？最新網路民調太震撼 81.7%民眾不忍了
行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。據最新網路民調顯示，高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 195
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺
捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 26
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 34
柯建銘揭大罷免內幕「等了60年」 曝每週向賴清德報告：絕非獨斷獨行
民進黨立法院黨團總召柯建銘近日接受前總統陳水扁專訪，回顧大罷免的決策過程，他表示大罷免是他所發起，並非臨時起意，「我等待這一刻等了60年」，柯強調，推動過程中，他每週固定與總統賴清德開會並報告，黨團內部也取得共識，「我做任何事不可能獨斷獨行」。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 92
NBA》Doncic受傷退場 湖人得本季新低88分吞敗
洛杉磯湖人今天團隊投籃命中率不佳，包括三分球命中率只有15.8%，最後在客場以88比103敗給洛杉磯快艇，終止2連勝，也讓快艇終止5連敗，湖人球星Luka Doncic還受傷退場。TSNA ・ 1 小時前 ・ 1
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 4 小時前 ・ 59
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 3 小時前 ・ 15
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 天前 ・ 78
張韶涵造型慘翻車！遭酸裁員裁到大動脈 他首回應怒喊：那些破營銷號
歌手張韶涵近來在中國展開「覓光」巡迴演唱會，卻因舞台造型掀起意外風波。她一向以多變、夢幻的演唱會造型著稱，過去常以宛如童話角色般的形象亮相，但這次巡演的新造型曝光後，卻被部分網友批評風格偏老氣，甚至嘲諷她「裁員裁到大動脈」，相關關鍵字一度登上微博熱搜。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
張文收入成謎、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬 離職後疑靠母小額匯款
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，其收入來源成謎，追查他的金流與健保等資料發現「張文2年沒有就醫紀錄」，曾當保全月薪4萬左右，離職後沒有薪資申報紀錄，警方查出張文母親有時候會「小額匯款」給他。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 42
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 53