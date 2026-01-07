小編「PO成人書名開黃腔」挨轟 出版社2度致歉：已對該員工懲處

▲ 圖／翻攝Threads

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有店家在threads發文尋找一名女高中，表示要確認文化幣是否重複扣款，沒想到，東販出版社的小編竟在留言區PO出成人書名開黃腔，引爆網友怒火。對此，大鵬漫畫小說量販店2度發聲明道歉，強調爭議留言已於第一時間下架，也對該員工依規懲處。

有網友在threads指責，該出版社的小編「在店家已經言明是高中生的情況下，用限制級書籍留言取笑很得體嗎？這根本是性騷擾了吧」，並貼出截圖，只見小編竟在串文中貼出成人書籍名稱，開黃腔稱「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」，引發爭議。

東販出版社第一時間表示，關於之前在脆文底下的回覆內容不當出現成人向書名的截圖，造成讀者不舒服及困擾，這是他們的疏失與錯誤，在此鄭重道歉，該則回覆已立即刪除，也不再為任何原因辯解，會虛心接受提醒與批評。為避免再次發生，將立刻調整流程，包含回覆留言改為「雙人審核」後才發布；建立回覆用語規範；內部教育與檢討，確保對外溝通更謹慎、尊重，但似乎未平息事件。

沒多久再發聲明，表示公司同仁90%為女性，重視性別平權與相互尊重是核心價值。正因如此，這次發生不當內容事件，公司責無旁貸並深切反省、未來會謹慎發言，並透露處置方式包含爭議內容已於第一時間永久下架；已針對該員依公司規章懲處，並永久停止該員之社群管理權限，未來將加強全體員工的性別平權教育培訓，並嚴格執行對外文案的多重審核機制。

