小羅勃甘迺迪「極端飲控」瘦身有成！20天內甩肉9KG
美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）日前公開分享自己實行的極端飲控法，主要以肉類和發酵食品為主，稱20天內減輕了9公斤體重、一個月內減少了40%的內臟脂肪，引發醫學專家關注。
小羅勃甘迺迪在接受《今日美國》採訪時表示：「我實行的是肉食者飲食法。」他強調自己每天全天候都遵循這種飲食方式。本月剛滿72歲的小羅勃甘迺迪聲稱，採用這種飲食法後，他在一個月內減少了40%的內臟脂肪。
「這種飲食方式可能不適合所有人，但我在20天內減輕了9公斤體重，」甘迺迪在採訪中宣稱，同時表示自己的思維變得更加清晰。不過，他也承認部分效果可能來自安慰劑效應。
專家指出，所謂的肉食者飲食法是一種僅包含動物產品如肉類、乳製品和雞蛋的飲食計劃。甘迺迪除了肉類外，還特別偏好發酵食品，這類食品通常經過浸泡、加鹽或培養，讓自然細菌或酵母隨時間分解糖分。例如，高麗菜經過發酵變成泡菜；牛奶添加活性培養物後成為優格或克菲爾；大豆則通過長時間發酵製成味噌。
康乃狄克州認證放射科醫師卡贊吉安（Mia Kazanjian）博士向福克斯新聞表示：「我們沒有黃金標準、循證醫學研究來支持肉食者飲食法的長期健康聲明。」她進一步解釋：「排除水果、蔬菜和全穀物是危險的，因為這會使人體缺乏必要的維生素、礦物質、纖維、植物化學物質和抗氧化劑。」
卡贊吉安醫師指出，發酵食品如韓國泡菜的纖維含量低於植物，因此不能替代植物營養素。她還警告，以動物食品為中心的飲食可能會增加低密度脂蛋白膽固醇，提高心臟病和中風的風險。專家還提到，與肉食者飲食相關的其他潛在風險包括腎結石、痛風和骨質流失。
小羅勃甘迺迪的個人飲食習慣比他協助推出的川普政府更新版聯邦飲食指南更為極端。新版指南更加強調蛋白質和全食物，同時放寬了幾十年來對飽和脂肪的限制。小羅勃甘迺迪在接受採訪時，針對胜肽和補充劑的問題重申：「我不想讓自己成為人們應該做什麼和不應該做什麼的榜樣。」他還表示，影響政府公共政策的是「黃金標準科學」，而非他的個人觀點。
