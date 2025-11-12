小耳醫師王守吉獲衛福部資深典範醫師獎

小耳醫師王守吉榮獲有醫界奧斯卡之稱的衛福部資深典範醫師獎，十一日將在衛福部受獎。（記者方一成攝）

▲小耳醫師王守吉榮獲有醫界奧斯卡之稱的衛福部資深典範醫師獎，十一日將在衛福部受獎。（記者方一成攝）

「我要找小耳醫師看病！」一些住在南彰化偏鄉的長者來到彰化醫院服務台，都要指名要掛「小耳醫師」門診，這指的是骨科醫師王守吉，他左耳小耳症聽不到，靠右耳傾聽，贏得病人信任，這並不是負面的詢問，而是一種身體特徵昇華而成的良醫代號。他榮獲有醫界奧斯卡之稱的衛福部資深典範醫師獎，日前在衛福部受獎。

五十六歲的王守吉現任衛福部彰化醫院醫務秘書、骨科主任，是今年五位資深典範醫師獎得主之一，另有三十三位優良獎及二十四位新人獎，同步在十一日於醫福會頒獎。他在中國醫大附設醫院任職八年，接著在彰化醫院擔任骨科醫師二十二年至今，建立良好的口碑，被部分長輩稱為「小耳醫師」。

廣告 廣告

小耳醫師王守吉日昨表示，對此稱呼他不會在意，如果他在意，大可去整形重建；他也曾在理髮時，被理髮師詢問是否要遮掩，他也認為不需要，順其自然。他左耳患有小耳症是他一出生即有的天生外耳異常，左耳聽不到，靠著右耳傾聽，沒有什麼困擾，小時候曾被嘲諷，但沒有影響他的生活，這是他的面容特徵，或許變成某些病人的記憶，是很自然的事。

王守吉對於自身的小耳症從不在乎，留在病人心中的是他以病人為中心的醫療處置。他表示，彰化醫院位於南彰化，偏鄉的長輩常有骨頭問題，經濟狀況也常不佳，因此他跟病人說，他不會過度醫療，他不要病人多花一分錢，可以健保解決就採健保給付。有些醫療行為說服不了我自己，那我就不會建議病人做。