小聯考日益嚴重 全教總要求迅速修訂私校法

全教總要求迅速修訂《私校法》，針對全台私立國中「小聯考」招生問題日益嚴重，已經影響到國民教育的本質，全國教師工會總聯合會（全教總）發表了嚴正聲明。全教總指出，賴清德總統已經表達了反對明星學校的立場，但主管機關教育部卻一直消極應對，形同成為私校招生問題的「隱形幫兇」。

現行的《私立學校法》雖然明確規定了招生方式，但私校卻長期以「學力偵測」、「成長營隊」、「多元競賽」等名義進行變相考試，錄取率低至個位數，導致國小教育普遍補習化。對此，教育部一直採取「鴕鳥心態」，對外宣稱有監管，實際上卻是「查而不辦、辦而不重」。全教總批評教育部不願建立嚴格的變相考招標準，只是以不痛不癢的公文往返取代實質處分，這不僅是行政消極，更是對法治的踐踏。

廣告 廣告

賴清德總統在台北國際書展上分享了他擔任台南市長時改善入學問題的經驗，強調反對家長過度追求明星學校和名師班級，展現反升學主義的核心價值。他曾要求私校採用「電腦抽籤」招生，以確保教育公平。全教總質疑，賴總統當地方執政時有魄力，為何當前教育部卻不敢修法？在行政院和總統府支持教育公共化的情況下，教育部卻推諉責任，遲遲不推動《私校法》修正，顯示政治意志薄弱，讓私校特權繼續影響兒童權益。

全教總列出教育部及地方主管機關的三大失職，一、行政定義失能：默許私校以各種「營隊」名義篩選生源，未主動界定違法行為，讓法律漏洞成為私校獲利的途徑；二、監督處置失靈：教育部與地方政府擁有私校獎補助款和核定名額的權力，但從未對違法招生的私校施以重罰，監督權力形同虛設；三、修法進度失蹤：對於立委提出的修法版本，教育部態度模糊，不主動排案、不積極遊說，任由「小聯考」規模逐年擴大。

全教總全力支持《私校法》的修法，要求國民教育階段的私校應全面回歸「線上登記、電腦抽籤、常態編班」的常態。呼籲教育部，應立即停止「尊重私校自主」的官僚藉口，停止對招生問題的放任。如果教育部繼續消極無為，就是對台灣國民教育公共性的背叛。我們期待賴總統能指示行政院，督促教育部儘快完成修法，讓孩子遠離過早的升學壓力，保護兒童的最佳利益。