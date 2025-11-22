小聲一點！被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警

家庭糾紛像是上演八點檔，喝酒後竟然狂毆姊夫！（圖／東森新聞）





家庭糾紛像是上演八點檔，喝酒後竟然狂毆姊夫！凌晨台中33歲的男子與姊夫在家喝酒，說話太大聲被姊夫念了幾句，他心生不滿與姊夫大吵後，離家出走，員警到場蒐證時，男子正好回家，手中拿著玻璃酒杯就朝員警砸，碎玻璃穿透衣服刺進手臂，送醫縫了2針。

梁姓男子vs.林姓姊夫vs.員警：「你不要拉我，（你不要這樣），不要拉我喔，（好了好了）。」三更半夜小巷內，兩名男子裸半身在店家門口吵不停，警方到場兩人還繼續拉扯，員警強勢將其中一人壓制在地。

林姓姊夫vs.員警：「你不要用我，（先起來先起來。）」男子被拉起來情緒激動步伐不穩，用盡全身力氣甩開4名員警。

林姓姊夫vs.員警：「你小心，你們壓他，（請小力拜託），好好好我們處理，（拜託一下啦。）」自己都踉蹌站不穩了，男子還對員警說小力一點別弄傷被壓制的妹夫。

附近住戶vs.記者：「我們剛剛本來有要勸，但是他不讓我們勸，他叫我們離開，（起口角的是兄弟嗎），應該是女生的哥哥，跟女生的老公。」

事發就在凌晨3點多，台中西區篤行路與文化街上，33歲的梁姓男子與姊夫38歲林姓男子在家喝酒，酒意上頭兩人聊天越說越大聲，林姓男子勸妹夫說話小聲點。

沒想到梁男因此心生不滿，兩人就在家中發生爭執，吵一吵梁男離家出走，但爭執聲太大附近鄰居打電話報警，警方到場，梁男回家手中拿著酒杯就砸向員警，導致無辜員警，左手受傷縫2針。

中市一分局民權所所長李建興：「警方在蒐證的時候，梁男突然折返，手持玻璃杯砸向現場值勤同仁蘇員，導致左臂劃傷流血，經包紮之後無大礙。」

雖然家屬說梁姓男子當下不是故意要拿酒杯砸警察，但半夜喝茫大吵擾民還襲警都是事實，警方依妨害公務及傷害罪嫌，移送偵辦。

