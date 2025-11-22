小聲一點！被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警
家庭糾紛像是上演八點檔，喝酒後竟然狂毆姊夫！凌晨台中33歲的男子與姊夫在家喝酒，說話太大聲被姊夫念了幾句，他心生不滿與姊夫大吵後，離家出走，員警到場蒐證時，男子正好回家，手中拿著玻璃酒杯就朝員警砸，碎玻璃穿透衣服刺進手臂，送醫縫了2針。
梁姓男子vs.林姓姊夫vs.員警：「你不要拉我，（你不要這樣），不要拉我喔，（好了好了）。」三更半夜小巷內，兩名男子裸半身在店家門口吵不停，警方到場兩人還繼續拉扯，員警強勢將其中一人壓制在地。
林姓姊夫vs.員警：「你不要用我，（先起來先起來。）」男子被拉起來情緒激動步伐不穩，用盡全身力氣甩開4名員警。
林姓姊夫vs.員警：「你小心，你們壓他，（請小力拜託），好好好我們處理，（拜託一下啦。）」自己都踉蹌站不穩了，男子還對員警說小力一點別弄傷被壓制的妹夫。
附近住戶vs.記者：「我們剛剛本來有要勸，但是他不讓我們勸，他叫我們離開，（起口角的是兄弟嗎），應該是女生的哥哥，跟女生的老公。」
事發就在凌晨3點多，台中西區篤行路與文化街上，33歲的梁姓男子與姊夫38歲林姓男子在家喝酒，酒意上頭兩人聊天越說越大聲，林姓男子勸妹夫說話小聲點。
沒想到梁男因此心生不滿，兩人就在家中發生爭執，吵一吵梁男離家出走，但爭執聲太大附近鄰居打電話報警，警方到場，梁男回家手中拿著酒杯就砸向員警，導致無辜員警，左手受傷縫2針。
中市一分局民權所所長李建興：「警方在蒐證的時候，梁男突然折返，手持玻璃杯砸向現場值勤同仁蘇員，導致左臂劃傷流血，經包紮之後無大礙。」
雖然家屬說梁姓男子當下不是故意要拿酒杯砸警察，但半夜喝茫大吵擾民還襲警都是事實，警方依妨害公務及傷害罪嫌，移送偵辦。
東森新聞關心您
暴力行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
父母抱孩躲屋頂！疑8點檔臨演縱火 遭警活逮偵訊中
影／「老公頭七還沒過」你就要約我 劇情神展開
比八點檔還誇張！正宮驚見空少夫不倫小三 飛機秒變修羅場
其他人也在看
熊熊自曝與人夫同房過夜！鹿希派不幫異性夾菜「一舉動」警鈴響
黃豪平和熊熊主持《戀愛熊天秤》，近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，節目中，黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。自由時報 ・ 12 小時前
啟動威力路檢 警強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署，於11月20日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。市警局表示，今（21）日晚間執行全市威力路（臨）檢勤務，共計動員389名警力，由各分局在全市重要路口計41處，展開高強度路檢與攔查，透過強勢執法作為，提升全...匯流新聞網 ・ 1 天前
北京禁日本農產攻勢連發 台日反而相互力挺 壽司、滷肉飯成友好應援小物 美國通過友台法案 共軍「影子海軍」意圖奪島 槍桿子+筆桿子削弱國際對台支持｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國曾禁止台灣鳳梨、釋迦、石斑魚等多種農產品，如今又以同樣手法對付日本。然而農產品卻成為台日間的友誼象徵，兩國政壇人物分別秀出與友國物產的合照表達力挺。美國也通過《台灣保證實施法案》，要求持放寬台美交流限制。 美國與台日合作越來越密切，也是在應對中國持續擴大的軍力投射。路透社甚至揭露中國以民用船組成「影子海軍」，疑似進行奪島登陸演練。外媒也分析，中國以軍演、影視宣傳與經貿打壓多管齊下，槍桿子搭配筆桿子，意在削弱日本等國對台灣的支持，試圖崩解印太安全同盟架構。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
最新》醉男亂折警車無線電天線！ 遭制止還出拳襲警
今（22）天 凌晨12點多，北市大安區一名男子，喝醉酒之後，不但亂折警車的無線電天線，被制止後還出拳攻擊，釀成員警臉部受傷。 #醉男#警車#無線電天線東森新聞影音 ・ 10 小時前
鹿希派邊界感超嚴格 曝「載異性、夾菜、借外套」全列成禁區
【記者張瑞振。台北報導】男星鹿希派日前錄《戀愛熊天秤》，談到最近演藝圈的熱門話題「邊界感」， 看似玩世不恭的他，對於男女分寸的拿捏卻有極強的原則，認為「不能幫異性夾菜」，還說：「我看到這個動作，心中馬上會有一個警鈴，如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎? 」如果是兄弟的女友，即使對方再正，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
國1南下新竹段4車連撞 小貨車駕駛命危送醫
（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。中央社 ・ 1 天前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助 (圖)
日本千葉縣「房日新聞」22日頭版報導，宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市即日起至12月19日於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 10 小時前
桃消復旦分隊：中低收入戶熱水器遷移、更換補助明年元旦開跑
隨著冬季來臨，氣溫逐漸下降，市民使用暖氣與爐火的頻率增加。為提升民眾防火防災意識並預防一氧化碳中毒事故發生，桃園市平鎮區公所今（22）日於新勢國小舉辦「愛老惜幼全民健走活動」，活動結合健康、公益與安全宣導，吸引許多民眾闔家攜老扶幼熱情參與，現場洋溢著溫馨與活力。消防局第四大隊復旦分隊特別於活動現場設桃園電子報 ・ 11 小時前
華信引擎整流罩掀起 民航局罰6萬.維修員停職1個月
台北市 / 綜合報導 今年5月16日，華信航空一架從高雄飛往金門的班機，因為引擎整流罩掀起，被迫緊急折返。民航局決定對華信航空處以警告，開罰六萬元，維修員則是遭到停職一個月。調查發現，這起事件是因為華信維修廠的維修人員，執行飛行前發動機檢查作業時，受加油作業影響中斷檢查，沒有把整流罩確實緊扣，才導致意外。民航局對華信航空處以警告；對此華信航空回應，目前全部都已完成改善。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
和美交流道堤防便道石虎路殺 籲民眾開車減速
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃，由於有橋梁工程進行中，呼籲民眾開車慢行，保護石虎。中央社 ・ 10 小時前
影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。中天新聞網 ・ 10 小時前
永和分局攜手新北市牙醫師公會 聯合勤教共同宣導反詐騙
記者黃秋儒／新北報導 為提升市民防詐意識、降低受騙風險，永和警分局昨（20）日於聯合…中華日報 ・ 1 天前
影/中和女騎士蛇行遭攔查辯：哪有 警一查不只毒駕還是通緝犯
毒駕氾濫，不只汽車連騎士也毒駕！日前新北市中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌與警員劉立中兩人，在中和區成功路執行交通稽查勤務時，發現一名35歲吳姓女子騎乘機車時左搖右晃、行車明顯不穩，因此上前攔查，經過唾液快篩檢測，吳女毒品反應呈陽性，而且還是新北地院發布的毒品通緝犯。中天新聞網 ・ 9 小時前
福島核食解禁引質疑 卓榮泰：20餘萬件檢驗均合格
行政院近日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引發的緊張局勢有關。行政院長卓榮泰今（22日）強調，此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行，過去日本10多年逾20萬件抽驗均未出現不合格的案例。鏡新聞 ・ 9 小時前
史上首見… 保險公司退場 部分地區無紅藍卡優勢可選了
有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantag...世界日報World Journal ・ 10 小時前
麥擱卡啊！119當「自家專線」 雲消防：4通有1通打來亂
雲林縣消防局統計，今年1到10月受理的報案通話中，有4分之1 是無效電話，這其中惡意騷擾以及無故撥打 佔大宗，這些電話不僅嚴重影響，第一線人員的接線流程，更有可能延誤真正的緊急救護案件，根據消防法規定，撥打濫用消防專線，依法可罰1萬到5萬元。 #119#濫用專線#打來亂東森新聞影音 ・ 10 小時前
0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)
花蓮市馥邑京華社區在0403強震後嚴重受損，專家鑑定後建議6棟大樓全拆，拆除工程由中央負責，花蓮縣府負責鄰損住戶進行臨時安置、交通管制規劃等，預計12月開說明會，農曆春節後開工，工期暫估6個月。中央社 ・ 10 小時前
國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死
國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死EBC東森新聞 ・ 1 天前
【公告】光聖國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率
日 期：2025年11月21日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率發言人：莊國安說 明：1.事實發生日:114/11/212.公司名稱:光紅建聖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年11月7日金管證發字第1140361663號函申報生效在案。(2)本公司以114年11月21日為轉換價格訂價基準日。(3)本次轉換公司債之轉換價格訂為每股新台幣1,103.5元，轉換溢價率為105.43%。中央社財經 ・ 1 天前
新北警啟動威力路檢強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕
三重分局二十二日表示，為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署二十日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。並同步於二十一日晚間執行全市威力路(臨)檢勤務，共計動員三百八十九名警力，由各分局在全市重要路口計四十一處，展開高強度路檢與攔查，透過強勢執法作為，提升全市警力盤查密度，對形跡可疑、精神恍惚或駕駛行為異常者立即啟動快篩程序，迅速執行人車分離。新北市警局長方仰寧也將至三重分局主持擴大路(臨)檢勤教，宣示執法決心，新北警方將以最嚴格的標準、最快速的行動、最堅定的態度，全力向毒駕宣戰。警政署日前公告增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」及「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」修正規定，並通令全國警察 ...台灣新生報 ・ 9 小時前