小胖洪志善翻轉國王隊手氣 李愷彥為外公打勝這一仗
國王隊李愷諺忍住失怙之痛，幫助球隊搶回一勝。 (潘安彥攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】本季飽嚐敗仗之苦的新北國王隊，今天以94比91逆轉夢想家，這場比賽幕後的催淚感人故事不是小胖洪志善的首場職籃教練體驗，而是國王隊老將李愷諺強忍外公離世之痛，昨晚歸隊為昇天的外公打贏這一仗。
李愷諺說，感謝全隊隊友都幫助他拚下這一勝，因為他從小就是阿公阿嬤和外公外婆帶大，所以對外公過世特別有一種失怙之痛。這一場比賽國王隊上半時一度被拉出0比21的空白，最多造成落後14分劣勢，但李愷諺的組合拳和罰球韌性(11罰9進)帶給球隊17分6籃板2助攻2抄截的績效，他在場上勝負值高達16，不僅居全隊之冠，也是兩隊之冠。
國王隊37歲老妖怪桑尼，上場41分鐘摘26分，抓8個籃板球，再度成為國王隊的致勝功臣。夢向佳的致命傷，還是全隊失誤，本場比賽多達27次，比國王隊多10次，雖然高度佔據優勢，夢想家籃板球比國王隊多11個，但末節國王隊穩定性較優，以29比25反超夢想家，最終就是以3分之微搶下一勝，也帶給洪志善教練之路開了個好彩頭。
