小胖老師突緊急送醫！疑白血球異常 袁惟仁「最新病況曝光」前妻陸元琪回應了
57歲知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（29日）傍晚突然被救護車緊急送往台東馬偕醫院，引發外界關注。他自6年前（2018）因腦溢血倒下後，狀況反覆多年，近年長期在台東休養。稍早再度傳出急症，家屬與醫院尚未對外說明詳細病情，使情況更添不確定性。
最新狀況曝光 袁惟仁傍晚急送醫
據《三立新聞網》報導，今日傍晚5時許，袁惟仁因出現發燒、排尿異常等症狀，由姐姐協助叫救護車送往急診。
此外，另據《中國時報》消息指出，院方初步檢查顯示白血球指數偏高，疑似與感染有關，詳細原因仍待後續檢驗。
醫院目前沒有公開更多說明，而家屬也相當低調，尚未對外發表正式聲明。
小胖老師病況反覆？腦溢血後遺症持續影響生活
袁惟仁2018年在上海意外跌倒導致腦溢血昏迷，返台後長期休養。2020年又在台東跌傷，傷勢嚴重，2022年被判定進入植物人狀態，需依賴家人全天候照護。
多年來，袁惟仁由姐姐負責主要照護，期間多次進出醫院，病況一直是外界關注焦點。
前妻陸元琪知情後的反應？
袁惟仁前妻陸元琪得知消息後透過經紀人回應：「正在了解狀況中，謝謝關心。」陸元琪與袁惟仁於2016年離婚後，獨自扶養一雙子女多年，也曾表示離婚後一肩扛起家庭，努力工作不讓孩子受苦。對於前夫此次狀況，她態度謹慎，並表示目前資訊有限。
家屬未發聲 袁義、袁融是否趕回醫院？
23歲的兒子袁義目前在演藝圈擔任攝影師，上個月（10月）金鐘獎時，還拍下小S和蔡康永貼臉的溫馨畫面，在業界小有名氣。他先前在節目中曾提到與父親「不太熟」，但理解父親過去忙於工作的處境。
此次袁惟仁被送醫，包括袁義、袁融及姐姐袁藹玲，都尚未在社群平台公開回應，引發粉絲持續關注。
訪友透露最新觀察？ 意識已有多年不清楚
藝人紀寶如去年（2024）前往探視時，提到袁惟仁第2次跌倒後意識狀況明顯下降，「不太認得人」。她形容袁惟仁的姐姐長期照護非常辛苦、非常偉大。
據醫護人員透露，由於袁惟仁長期臥床，稍有身體變化就可能引發感染風險，因此家屬都相當戒備，只要察覺他不舒服便立刻送往醫院。
目前仍在等待檢驗報告，各界期待後續能有穩定好轉的消息。
