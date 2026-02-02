小胖老師袁惟仁病逝享年57歲 家屬哀痛證實消息

知名音樂人袁惟仁驚傳過世，享年57歲。（圖／報系資料照）

知名音樂人袁惟仁驚傳過世，享年57歲。稍早家屬也證實今（2）日證實他病逝消息。018年袁惟仁在上海摔倒造成腦溢血昏迷，緊急返台接受手術，2020年又不慎在家中住處摔倒，經過救治後被判定為植物人，之後回到台東老家休養。

大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。

我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。

慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。

謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。

袁藹珍

2026-02-02

