小胖老師袁惟仁病逝享年57歲！陶晶瑩、Ella淚崩哀悼

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病重多年，今（2）日由家人證實過世，享年57歲。消息一出，演藝圈與歌迷震驚不已。與袁惟仁合作過《超級星光大道》的陶晶瑩以及S.H.E成員Ella（陳嘉樺）皆表達深切哀悼。陶晶瑩表示，「非常非常難過」，而Ella更當場淚崩，直呼「再也無法見面了！」顯見小胖老師在圈內好友心中占有重要位置。

陶晶瑩對袁惟仁有著長年的深厚感情，在《超級星光大道》中展現合作默契，私下也是好友。曾在袁惟仁健康出狀況時提供關懷，對於袁惟仁病逝消息，陶晶瑩表示：「我剛剛聽說了，非常非常難過。」並附上四個哭臉符號。事實上，她今（2）日下午才與賈永婕等人一同出席大S徐熙媛的紀念追思會，沒想到消息傳來，讓她難以承受。

資深音樂人「小胖老師」出道34年，是華語樂壇著名的創作歌手與音樂製作人，代表作包括那英的《征服》、《夢醒了》、《夢一場》，以及王菲的《執迷不悔》、《旋木》、陶晶瑩《離開我》等經典金曲。是無數天王天后金曲幕後的重要推手，卻在2018年7月於上海意外跌倒後長期養病，隱居台東。他曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，對華語樂壇貢獻深遠。Ella聽聞小胖老師過世消息，當場淚流不止，她哽咽說：「小胖老師在我心目中一直有個很重要的位置，當年還有購買他的專輯，很謝謝他一直以來的照顧。」

這次Ella艾拉主意巡演轉場影片中，還播放了一段當年她在歌唱比賽時，小胖老師擔任評審的畫面，每次那熟悉的講評聲音出現在耳機裡，都讓她很感慨，也非常想念。她透露，後期老師因養病，無法見面或聯絡，但她一直為他加油打氣。Ella衷心祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事。大家都要記得他。如果家屬願意舉辦追思會，我希望能去送最後一程，好好告別他。」

