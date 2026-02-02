小胖老師袁惟仁纏病8年逝世！兩度跌倒變植物人「這狀況」最要命

「小胖老師」袁惟仁病逝！曾擔任《超級星光大道》評審、替天后王菲創作《執迷不悔》、《旋木》等經典歌曲的資深音樂人袁惟仁，今（2）日傳出在台東病逝的消息，享年57歲，事發突然，讓許多歌迷與演藝圈好友感到震驚與不捨。兩度跌倒成植物人，對抗病魔數年…家屬：他帶著溫暖離開

2018年，袁惟仁在上海意外跌倒造成腦溢血，清醒後回台繼續治療，沒想到才過2年，袁惟仁又再次因為跌倒入院搶救，之後就被判定為植物人，一直處於昏迷狀態，就這樣和病魔抗爭了長達8年，去年11月底因為肺部發炎及排尿量過少等問題前往醫院急診，初步檢查後發現白血球指數升高，疑似出現感染，如今再次傳出消息竟是病逝，享年57歲。

袁惟仁的二姐透過黃韻玲轉發證實，弟弟已於今日清晨離世，也表示會把袁惟仁帶回台北，與父親安葬在一起，「一個有山有水、他熟悉的地方。」更提到「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽、開車時聽、傷心時聽、平靜時聽，他無所不在。」最後，更感謝所有幫助、關懷小胖的朋友，「他是帶著你們的溫暖離開的。」

跌倒撞到頭會要命！出現7種症狀「當下沒事也要就醫」

根據衛福部112年死因統計，跌倒是造成長者事故傷害死亡原因的第二位，其中跌倒撞到頭部所造成的傷害最為嚴重，例如過去台泥集團前董座辜成允就曾因跌倒、後腦著地而去世；名嘴張友驊也因為散步圖中跌倒撞到頭，當成失去呼吸心跳。

撞到頭後容易引發腦出血、腦水腫導致神經功能損傷，甚至讓顱內壓升高、使腦部血液供應不足，最後引起腦細胞的傷害或死亡，因此撞到頭後無論當下有沒有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等症狀，都要至少「自我觀察3天」，若出現以下症狀，就要儘快就醫，以免造成憾事：

連續嘔吐。

呼吸變快。

抽筋、抽搐。

意識變差、昏睡、昏迷。

劇烈頭痛、頭暈、暈眩。

視力變模糊、看東西有疊影。

肢體活動困難、無力、感覺異常、步履不穩。

