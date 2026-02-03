小胖老師走了！大姊發文吐心聲 昔怒斥袁惟仁兒女「寡廉鮮恥」再被挖

娛樂中心／林昀萱報導

「小胖老師」袁惟仁臥病8年，2日家屬證實在家中過世，享年57歲，消息一出震撼音樂圈。人在倫敦、過去曾以「寡廉鮮恥」痛斥袁惟仁兒女的袁惟仁大姊袁藹玲也在社群發聲了。

袁惟仁2018年意外跌倒後，多次被判定為植物人，近年都在台東老家靜養。去年11月底突然被送往醫院急診，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，時隔2個多月傳出病逝消息。他的大姊袁藹玲也在臉書以「斷線」為題發文寫下：「牽掛是一絲絲繫著親人的線，思念卻是一朵朵漂浮的雲，看似晴空萬里的天，細看卻能發現幾朵遠遠悄悄溜過的雲，雲多了，思念化成悲傷的雨，包圍且覆蓋四周，撐開用親朋好友的關懷編織成的傘，牽著身上其餘的絲線，繼續前行，直到雨停。」

廣告 廣告

陸元琪、袁惟仁育有一對兒女。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

5年前袁藹玲曾重話痛批袁惟仁子女「寡廉鮮恥」，表示弟弟病了多年都是由二姊寸步不離照顧，但這不稀奇，話鋒一轉表示「稀奇的是他並非無子無女，但他百般疼愛的兒子女兒卻可以對這個不能照顧自己的父親不聞不問。 兩年來我弟弟的女兒和他打過一次視頻；他的兒子從來沒有自發的聯絡過我弟弟或我弟弟的家人」、「漠不關心、不聞不問、不孝順、甚至不承認的同時，可以對外界不時地眉飛色舞、滔滔不絕地發表自己對父親的思念，不知居心為何？」袁藹玲狠批「任何人若言行不符，說一套做一套，是否做人做得很荒謬？ 是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞？」當時一段話引起正反兩派熱議，袁惟仁兒女則解釋是因奶奶阻擋探視父親。

更多三立新聞網報導

馬如龍兒子跌倒猝逝！警床邊尋獲藥袋今相驗查死因 姊淚：以後沒靠山了

60年一遇赤馬紅羊劫降臨？曾算中蔡英文當選 他預言2026年爆5大災難

服務業公敵／態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆

又有嬰兒奶粉爆「毒素污染」！全球緊急召回 問題批號曝

