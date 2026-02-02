小胖老師辭世享年57歲！ 前妻陸元琪回應了

「小胖老師」袁惟仁病逝享年57歲，前妻陸元琪也透過經紀人回應了。（翻攝自陸元琪／袁惟仁臉書）

「小胖老師」袁惟仁的家屬今（2）日對外宣布，他病逝享年57歲的消息。他的前妻陸元琪也透過經紀人回應，她是在今天中午得知此事，「後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中」。

袁惟仁二姊袁藹珍今天對外發生消息，指弟弟袁惟仁選擇今天離開，「我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。」「我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。」慶幸弟弟留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽…他無所不在。「謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

廣告 廣告

稍早，袁惟仁的前妻陸元琪也透過經紀人回應：「琪姐在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姐和孩子空間，感謝體諒與關心。」

其實早在小胖老師傳出病逝消息前一小時，陸元琪就於臉書po文，提到今天是「農曆臘月十五 國曆2月2」，自己躺了3天養病，今天終於出門了，「再一題沒做過的題目，所有事件的線條都變得柔軟，好的 壞的 都是因為有愛才成立的。祝福大家。」

更多鏡週刊報導

開箱豪宅幫謝衣鳯「敗票」？ 謝典霖：覺得我爸有讓我選擇嗎

總統賴清德民調黃金交叉 胡采蘋示警藍白持續作為變「鑽石交叉」