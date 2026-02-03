「小胖老師」袁惟仁毒舌評小S唱歌 片段網瘋傳：超經典

娛樂中心／游舒婷報導

知名音樂人袁惟仁因病臥床長達8年，昨（2）日病逝於台東家中，雖然他因感情糾紛引網友非議，但闖蕩演藝圈多年的他仍留下許多作品，有網友就點名袁惟仁在《超級星光大道》評論小S歌聲的片段，直言就算多年後看也相當經典。

袁惟仁病逝，《超級星光大道》中的「小胖老師」是觀眾心中的經典。（圖／微博）

當年因為主持人陶晶瑩請假，小S跟蔡康永接下《超級星光大道》的代班主持任務，小S帶來《熱情的沙漠》的勁歌熱舞，一出場就炒熱現場氣氛，跟蔡康永一搭一唱相當逗趣。

更經典的片段還在後面，小S表演完，蔡康永依照正常環節請評審們點評，袁惟仁劈頭就說「小S，第一個音就不準了！」毒舌評論讓現場的人笑翻，小S也直接回嗆「少囉嗦！我們是看整體的演出，誰跟你管第一個音？」袁惟仁繼續說，小S跳舞有80、90分，但唱歌就只有個位數，還說「你以前是出片的歌手耶，我都傻眼了！」

廣告 廣告

聽到袁惟仁這樣講，小S做效果摀嘴說：「沒關係，我不會再唱歌了！」袁惟仁還說：「那就好！」更好笑的是，之後小S要求節目重播檢驗她是否第一個音就走音，還遭到黃韻玲補槍：「真的有！」因為袁惟仁病逝，這個片段再度被網友們挖出，直言小S跟袁惟仁互嗆是當時的經典。

更多三立新聞網報導

娛樂圈再傳噩耗！袁惟仁與大S同天病逝 生前驚人緣分曝光了

《征服》神曲成「天后推手」！袁惟仁病逝 那英悲痛發聲逼哭歌迷

再也聽不到「加油，好嗎」！袁惟仁抱病8年離世 姊推輪椅曬太陽照流出

袁惟仁纏病8年逝！名醫曝「1病」是頭號殺手：年奪5千人命

