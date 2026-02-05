「小胖老師」袁惟仁病逝家中！享年57歲

資深音樂人陳子鴻今（2）日在臉書透露「小胖老師」袁惟仁病逝，享年57歲，消息一出引來各界震驚又不捨。

袁惟仁2020年意外跌倒後，多次被判定為植物人，近年都在台東老家靜養，去年11月底突然被送往醫院急診，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應。時隔2個多月，家屬今（2）日證實他病逝消息，享年57歲，死訊經由好友陳子鴻和張宇等人轉述後曝光。

袁惟仁2年前在上海病倒回到台東老家休養後，近年病況成謎，陳子鴻稍早在臉書轉發袁惟仁二姐袁藹珍給親友的訊息：「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

袁惟仁姊姊證實弟弟過世。取自陳子鴻臉書

袁惟仁1968年出生，音樂生涯始於1980年代的民歌餐廳，與莫凡組成凡人二重唱，以清新民謠風格與和聲實力走紅樂壇，並連續2年拿下金曲獎「最佳演唱組合獎」。他生前音樂才華洋溢，除了曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，也曾寫過《征服》、《旋木》、《夢醒了》、《離開我》、《夢一場》等經典華語歌曲。

2007年，袁惟仁擔任中視選秀節目《超級星光大道》評審，靠著溫暖又犀利直指核心的講評風格再度爆紅，最常對參賽者說的「加油好嗎？」更成為經典語錄。後來袁惟仁將事業重心轉往中國發展，2018年他在中國錄影時跌倒引發腦溢血，返台後又被診斷出腦瘤，2020年再度在家中重摔，醫師判定為無意識的植物人狀態，長期臥病在床，去年底（2025）傳出病情惡化，未料來不及等到農曆春節的到來，袁惟仁於今天病逝。