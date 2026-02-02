「小胖老師」袁惟仁病逝！享年57歲家屬證實了

娛樂中心／楊佩怡報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁7年前在上海腦溢血倒下，返台治療後又在家中摔倒，呈現植物人狀態，由家人親自照顧。然而，家屬今日（2日）證實了袁惟仁過世的消息，而此項噩耗也經由張宇、陳子鴻、黃韻玲等好友轉述後對外曝光。









快訊／「小胖老師」袁惟仁病逝享年57歲！家屬證實了：帶著你們的溫暖離開的

好友陳子鴻在臉書轉述袁惟仁二姐袁藹珍的消息。（圖／翻攝自陳子鴻臉書）













袁惟仁家屬全文：

大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。

我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。

慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。

謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。

袁藹珍

2026-02-02





