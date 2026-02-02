「小胖老師」袁惟仁病逝...享年57歲...陳子鴻、張宇轉發家屬訊息紛紛哀悼

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁經資深媒體人陳子鴻今（2日）於臉書發文證實離世，享年57歲。袁惟仁2020年意外跌倒不幸被判定為植物人後多年臥病在床，去年11月被緊急送醫，被發現白血球指數升高，疑似發生感染，兩個月後仍不敵病逝。

陳子鴻今日於臉書轉發袁惟仁二姐袁藹珍的訊息：



「小胖選擇今天離開我們，我們尊種他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽......他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

對此陳子鴻哀悼，希望小胖老師一路好走；歌手張宇也轉發家屬訊息，並表示「我們親愛的小胖今天離開我們了......。」



袁惟仁自2018年7月在上海因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程再發現腦部有腫瘤，動刀後返回台東老家休養，病況一度轉良，但2020年不幸再次跌倒，最後被判定為植物人，持續臥病在床；前兩個月送醫後，病況惡化，帶著病痛離世。

(圖片來源：三立新聞網、陳子鴻臉書)

