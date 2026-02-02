「小胖老師」袁惟仁病逝 享年57歲

台北市 / 林彥廷 綜合報導

今年57歲的知名音樂人「小胖老師」袁惟仁8年前病倒後在家休養，今（2）日傳出病逝消息，不少藝人好友紛紛在社群平台上發文哀悼，並轉發袁惟仁二姊所傳的訊息。

陳子鴻、黃韻玲等音樂人今日稍早於臉書上轉發袁惟仁二姐給予朋友們的訊息，內文指出，「大家好 小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。袁藹珍 2026-02-02」。

廣告 廣告

原始連結







更多華視新聞報導

空服員病逝掀「請假」爭議 工會赴長榮馬拉松抗議

「綠葉之王」許紹雄病逝！ 享年76歲

肯亞反對派領袖病逝 警方開槍驅趕哀悼者逾4死

