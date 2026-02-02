「小胖老師」袁惟仁病逝 享年57歲

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁的二姐袁藹珍今日發出聲明，證實弟弟袁惟仁病逝，享年57歲，包含陳子鴻與黃韻玲等音樂人均轉發死訊。

袁藹珍表示，袁惟仁「走得平靜，從此自由」，會將他帶回台北與父親安葬在一起，也慶幸袁惟仁留下許多歌曲，想念他時就能聽。

袁惟仁2018年在上海錄製節目時於飯店意外摔倒，因頭部受傷引發腦溢血，送醫檢查後發現腦內有良性腫瘤；2年後他在台東老家再次跌倒送醫，並於2022年被宣告為植物人，去年底再因肺部發炎送醫。

生於1968年的袁惟仁在1991年時以「凡人二重唱」組合出道，代表作有《執迷不悔》、《夢醒了》、《離開我》等歌曲，也曾為那英、王菲等歌手寫出《夢一場》、《旋木》等金曲。他曾多次入圍金曲獎最佳作詞、最佳作曲人與最佳國語男演唱人獎等獎項，也曾擔任S.H.E、動力火車等歌手的專輯製作人。

除音樂作品外，袁惟仁也曾擔任選秀節目《超級星光大道》評審，因常對參賽者說「加油，好嗎？」而讓觀眾留下深刻印象，被觀眾與主持人陶晶瑩暱稱為「小胖老師」。

