「小胖老師」袁惟仁病逝 台東老家不設靈堂

民國112年，袁惟仁由姊姊推著輪椅外出散步、曬太陽。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，因跌倒導致腦溢血，臥床養病多年，二姊袁藹珍今（2）日證實離世，享年57歲。袁藹珍表示，台東老家不設置靈堂，待過完年後，將大體送往台北火化，與父親合葬。

袁藹珍指出，近年來，弟弟多次因肺炎住院治療，去年底曾被媒體拍到救護車送醫畫面，當時施打抗生素後即出院；今年1月初再度入院治療，病況未見好轉，「這次就沒有撐過去」。

袁惟仁於民國107年在上海因腦溢血倒下，搶救過程中發現腦部腫瘤，手術後返台休養；109年於台東老家再度跌倒，經醫師評估後呈植物人狀態，長期臥床由家人照料。因長期臥床、身體虛弱，健康狀況反覆，114年底再因肺部發炎緊急送往台東馬偕醫院急診，初步抽血結果顯示白血球指數上升，有感染情況。與病魔纏鬥約8年後，最終於115年2月2日安詳離世。

