首次上稿：02/02 17:39

更新時間：02/02 17:53（補內文）

即時中心／顏一軒報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日驚傳病逝的悲痛消息，享年57歲。對此，資深音樂人陳子鴻稍早在社群平台致哀並寫下，「小胖老師一路好走」。





袁惟仁的胞姊袁藹珍在聲明中指出，「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由」。

袁藹珍說，「我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山、有水，他熟悉的地方，慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽....，他無所不在；謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著溫暖離開的」。

廣告 廣告

袁惟仁2018年在中國上海意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，後來他回到台灣休養身體，不料2020年他又在台東老家跌倒，隨後被判定為植物人，長期在台東老家靜養並出入醫院。

根據《自由時報》先前報導，紀寶如、楊貴媚2022年6月曾到台東探視袁惟仁，2023年1月12日再度前往，2人受訪時透露，袁惟仁由母親、姊姊、姊夫3人齊力照護，長期臥床，3人輪流為他喝奶、喝水及拍背，被問及與2022年狀況相比時僅表示，「還好，跟之前差不多」。

原文出處：快新聞／「小胖老師」袁惟仁病逝 好友陳子鴻悲慟發聲

更多民視新聞報導

"小鬼當家"媽媽凱瑟琳奧哈拉病逝洛杉磯家中 享壽71歲

范曉萱「神似大S」近況曝！網看淚：越來越像…

大S20年前高雄建案「代言美照」曝！超甜總價「2房才這樣」

