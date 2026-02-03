「小胖老師」袁惟仁病逝！ 家屬沉痛：走得平靜、從此自由

台北市 / 綜合報導

「小胖老師」袁惟仁昨(2)日病逝，各界都感到不捨！去年11月底，就曾傳出袁惟仁疑似因為身體不適、白血球指數升高，緊急送往台東馬偕醫院治療，他的家人透露，這幾年袁惟仁因為肺炎反覆進出醫院，今年1月初住院治療之後，沒能像往常康復出院，在醫院通知之後，由家屬陪伴走完最後一程。

救護車十萬火急，將擔架上的男子送上救護車，他就是小胖老師袁惟仁。2025年11月底，突然被送往醫院急診，初步檢查顯示，白血球指數升高，疑似出現感染反應，沒想到在今年2月2日，由家屬證實已經去世。

袁惟仁的二姊，沉痛寫下他選擇今天離開，我們尊重他的意願，走得平靜從此自由，袁惟仁家屬：「醫院通知的啊，就是肺炎啊，這次就沒有撐過去。」

坐著輪椅戴口罩，藍衣男子看起來氣色不太好，這是小胖老師袁惟仁，2020年進出醫院的模樣，回顧他的病程，袁惟仁2018年在上海跌倒，被診斷出有腦瘤，之後就回到台東老家休養，2020年再次摔倒，一度陷入重度昏迷，沒想到2022年，就被宣告成為植物人。

記者VS.袁惟仁家屬：「(所以他已經治療了快一個月，都是肺炎)，這次比較久，上次很快，上次就是把抗生素打完就出來了。」

他的兒子感性發文，搭配兩人合照，一字一句寫下，感謝照顧爸爸家人們，也謝謝爸爸帶自己來到這世界上，在過年前夕接到噩耗，要讓家人們怎麼接受。

原始連結







