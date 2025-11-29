「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療。（翻攝自臉書＠袁惟仁小胖老師）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。

袁惟仁6年前在上海因跌倒導致腦溢血，返台手術後，回台東老家休養，2022年不幸被判斷成植物人，長期臥床的他，傳出身體不適，被緊急送院治療，好友紀寶如昨晚表示，「抱歉，還沒聯絡上，也很著急。」

對此，袁惟仁前妻陸元琪也透過經紀人坦言，不知情狀況，「正在瞭解狀況，謝謝關心。」攝影師兒子袁義則回應，「我都不曉得我父親的近況，抱歉。」似乎已經沒在聯絡。

據了解，袁惟仁當年從上海回老家休養後，便由姐姐一手照顧，期間他曾陸陸續續進出醫院多次，據《三立新聞網》報導，這次疑似是因為發燒、排尿不太正常，姐姐打救護車送急診。但詳細病情仍有待進一步釐清。

