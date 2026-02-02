「小胖老師」袁惟仁纏病8年逝世家中！ 享年57歲

「小胖老師」袁惟仁生病後長期在台東養病，而資深音樂人陳子鴻今（2日）在臉書透露，袁惟仁病逝，享年57歲，消息一出引來各界震驚又不捨。

陳子鴻轉述袁惟仁家屬消息，「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。」

家屬說，「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽，他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

而袁惟仁2018年7月在上海時因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，也脫離險境返回台東老家休養，狀況一度良好，臥病長達8年時間後，如今病逝家中，結束燦爛一生。

