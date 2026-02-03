「小胖老師」袁惟仁走了！《星光大道》舞台回憶被翻出 蕭敬騰悲痛發聲
記者陳宣如／綜合報導
華語樂壇昨（2）日傳出震撼消息，被暱稱為「小胖老師」的重量級音樂人袁惟仁傳出病逝，享年57歲。消息曝光後，曾在《超級星光大道》舞台上與他有過交集的金曲歌王蕭敬騰，也透過經紀人老婆Summer發聲哀悼，相關過往再度引發外界關注。
袁惟仁多年來活躍於創作、製作與選秀節目領域，是華語流行音樂中極具影響力的幕後推手之一。他曾為 S.H.E、動力火車、那英、王菲等多位重量級歌手打造作品，音樂風格多元，作品陪伴無數歌迷成長，也在業界留下深刻足跡。
對不少觀眾而言，袁惟仁最鮮明的形象，來自選秀節目《超級星光大道》。他在節目中擔任評審，評論風格真誠直率卻不失溫度，口頭禪「加油，好嗎？」更成為節目中廣為人知的經典台詞。
節目播出期間，蕭敬騰曾以「踢館魔王」身分登台，憑藉穩定且具爆發力的演唱表現迅速累積高人氣。當時，身為評審的袁惟仁正是見證這段舞台歷程的重要人物，也曾對蕭敬騰的專業表現給予高度評價。雖然蕭敬騰實際參與節目的次數不多，但該段演出經驗，長年來被外界視為其音樂生涯的重要起點之一。
出道後，蕭敬騰曾多次演唱袁惟仁創作的歌曲，並在首張自選翻唱專輯《愛的時刻自選輯》中，選錄了那英演唱、由袁惟仁作詞作曲的作品《夢一場》，展現對前輩音樂成就的敬重。
袁惟仁辭世消息傳出後，蕭敬騰透過經紀人老婆 Summer 轉達哀悼之意，感謝「小胖老師」多年來對音樂的付出，並表示：「辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」對於敬重前輩的哀悼，也引發不少粉絲與網友回顧兩人在《超級星光大道》中的互動片段。
更多三立新聞網報導
娛樂圈再傳噩耗！袁惟仁與大S同天病逝 生前驚人緣分曝光了
《征服》神曲成「天后推手」！袁惟仁病逝 那英悲痛發聲逼哭歌迷
華語樂壇痛失奇才！「凡人二重唱」袁惟仁辭世 老搭檔莫凡悲慟發聲
再也聽不到「加油，好嗎」！袁惟仁抱病8年離世 姊推輪椅曬太陽照流出
其他人也在看
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
小S淚謝具俊曄陪伴大S「最後3年」：沒雜質的心守護我姐！心疼S媽全文曝
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，小S（徐熙娣）現場發表了一段致詞，對姐夫具俊曄的感激，提到只要想到大S離世前的3年，身邊都有摯愛具俊曄的陪伴，她就會平靜下來。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億 李亞鵬爛19年被發現大善人
王菲前夫李亞鵬2014年創辦嫣然天使兒童醫院，最近爆出欠租上億元；然而近來主業是直播帶貨的李亞鵬，卻因此意外點燃一場全民善意的營救行動。憑藉近乎「笨拙」的真誠，以及網傳繼女竇靖童與前妻的助攻，他在72小時內捲動32萬網友自發捐款破新台幣8,600萬元，單場直播銷售額更是飆破2億多元，社群一週漲粉93萬。
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉 網：要求婚嗎
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」