「小胖老師」袁惟仁走了！《星光大道》舞台回憶被翻出 蕭敬騰悲痛發聲

華語樂壇昨（2）日傳出震撼消息，被暱稱為「小胖老師」的重量級音樂人袁惟仁傳出病逝，享年57歲。消息曝光後，曾在《超級星光大道》舞台上與他有過交集的金曲歌王蕭敬騰，也透過經紀人老婆Summer發聲哀悼，相關過往再度引發外界關注。

「小胖老師」袁惟仁辭世享年57歲，他生前曾擔任《超級星光大道》評審，並為多名大咖歌手打造熱門金曲。（圖／翻攝自微博）

袁惟仁多年來活躍於創作、製作與選秀節目領域，是華語流行音樂中極具影響力的幕後推手之一。他曾為 S.H.E、動力火車、那英、王菲等多位重量級歌手打造作品，音樂風格多元，作品陪伴無數歌迷成長，也在業界留下深刻足跡。

對不少觀眾而言，袁惟仁最鮮明的形象，來自選秀節目《超級星光大道》。他在節目中擔任評審，評論風格真誠直率卻不失溫度，口頭禪「加油，好嗎？」更成為節目中廣為人知的經典台詞。

袁惟仁在《超級星光大道》的經典口頭禪「加油好嗎」，成為節目最具代表性台詞之一。（圖／翻攝自節目畫面）

節目播出期間，蕭敬騰曾以「踢館魔王」身分登台，憑藉穩定且具爆發力的演唱表現迅速累積高人氣。當時，身為評審的袁惟仁正是見證這段舞台歷程的重要人物，也曾對蕭敬騰的專業表現給予高度評價。雖然蕭敬騰實際參與節目的次數不多，但該段演出經驗，長年來被外界視為其音樂生涯的重要起點之一。

蕭敬騰曾上《超級星光大道》踢館，一戰成名。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

出道後，蕭敬騰曾多次演唱袁惟仁創作的歌曲，並在首張自選翻唱專輯《愛的時刻自選輯》中，選錄了那英演唱、由袁惟仁作詞作曲的作品《夢一場》，展現對前輩音樂成就的敬重。

袁惟仁辭世消息傳出後，蕭敬騰透過經紀人老婆 Summer 轉達哀悼之意，感謝「小胖老師」多年來對音樂的付出，並表示：「辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」對於敬重前輩的哀悼，也引發不少粉絲與網友回顧兩人在《超級星光大道》中的互動片段。

