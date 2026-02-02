「小胖老師」袁惟仁離世！長眠地曝光

袁惟仁離世，各界震驚。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）





音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日在醫院病逝，享年57歲，二姐袁藹珍向外界證實死訊，也坦言袁惟仁火化後將和父親一同長眠。

袁惟仁的二姐表示，他一月初就因為肺炎急診住院，但是經過治療卻沒有好轉，約在今日中午左右，馬偕醫院打電話通知噩耗，目前確定台東不設靈堂，過完年後大體會送回台北火化，和父親葬在一起。

至於袁惟仁母親的狀況，二姐坦言「媽媽還好啦」，也有和袁惟仁的孩子聯絡，他們都知道，二姐也不捨表示，一月因肺炎住院較久，上次打完抗生素就好轉一些出院了。

袁惟仁的二姐透過黃韻玲轉發證實死訊，內容寫道「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽…他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

二姐袁藹珍向外界證實死訊。（圖／翻攝自黃韻玲臉書 ）

知名音樂製作人袁惟仁1986年與莫凡組成凡人二重唱，曾兩度獲得金曲獎最佳演唱組獎肯定，他也曾創作過許多膾炙人口的歌曲，包含《夢一場》、《征服》、《執迷不悔》等，曾是女團「S.H.E」的重要推手，後來在選秀節目《超級星光大道》中，以一句「加油好嗎」讓觀眾留下深刻印象，不過2018年在上海因意外跌倒導致腦溢血，就醫發現後發現另一側有腦腫瘤，緊急返台手術治療，怎料2020年又再度因跌倒送醫，去年11月底出現排尿量過少、發燒症狀，姊姊發現他身體狀態異常，緊急叫救護車送往台東馬偕醫院急診，院方表示，送醫初步檢查後顯示白血球指數升高，疑似發生感染，近年在台東老家休養，怎料如今傳出噩耗，讓音樂界不少人士紛紛表達哀悼。



