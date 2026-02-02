「小胖老師」袁惟仁驚傳病逝！享年57歲 二姊悲痛證實：將回台北安葬

袁惟仁今天（2日）傳出死訊。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

27歲資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海腦溢血跌倒昏迷，2020年又在台東住處摔倒，長期臥床休養的他去年一度緊急送醫，後來證實是肺部發炎，不料今天（2日）突然傳出死訊。資深音樂人陳子鴻稍早在臉書證實，袁惟仁於今天病逝，家屬將帶他回台北安葬。

袁惟仁二姊袁藹珍表示，「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

據了解，袁惟仁1986年以雙人組合「凡人二重唱」開始於民歌餐廳駐唱，1991年推出第一張專輯《杜鵑鳥的黃昏》，入圍第4屆金曲獎最佳演唱組獎，之後的數張專輯均獲得外界肯定。1996年，袁惟仁進入上華唱片製作部，陸續擔任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。

1998年，袁惟仁為歌手那英寫下《征服》和《夢醒了》，其中《征服》入圍第10屆金曲獎最佳作詞和最佳作曲人獎。同年10月，他與多位創作人一起推出《亞洲創作人原音大碟》，其演唱個人作品《征服》，獲中華音樂人交流協會選為當月最佳單曲。

2007年，袁惟仁擔任中視選秀節目《超級星光大道》評審，其犀利又不失溫暖的講評風格深受觀眾喜愛，被親切暱稱為「小胖老師」，再度迎來事業另一波高峰。2018年10月17日，袁惟仁在上海意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，緊急送往上海瑞金醫院治療，同時被檢查出腦部有良性腫瘤。

同年12月下旬，袁惟仁清醒後離開上海，返回台灣繼續治療，不料他於2020年10月又在台東老家不慎跌倒，經搶救後撿回一命，但也被醫生判定為無意識的植物人狀態，之後他便長期臥床，直到今天病逝，為這個世界留下無數動人旋律。

