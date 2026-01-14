小腰果陪Selina泡澡突指肚喊「寶寶」 任容萱曝姊姊二胎進度

任容萱連續兩年擔任零錢捐公益大使，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒及家庭。（圖／全聯）

任容萱去年鬆口恢單，與小5歲的林柏澍5年情斷。她14日出席全聯「愛從1開始」公益活動，表示仍保持友好互動，「沒有侷限彼此關係」，聽起來有可能復合，她則回，關係中的雙方都要努力經營，「能夠好好相處是最好的。」

然而問及當初和林柏澍分手的理由，她說，相處時間久了，容易忘記彼此都需要努力經營關係，「不管是感情、朋友或家人都一樣，如果沒有共同方向，其實就會比較可惜。」看來雙方還在尋找共識的路上。

此外，姊姊Selina去年被猜懷上第二胎，任容萱再度闢謠「目前沒有第二胎」，不過姊姊對於二胎的確不排斥，因為2歲多的姪子小腰果前幾天和Selina泡澡，摸摸Selina的肚子說「寶寶出來」，讓Selina又驚又喜：「難道他在預言？」

